В 2019 году Польша приняла 67 поставок СПГ из Норвегии, США и Катара 22.08.2019, 19:17

Польский нефтегазовый концерн получил более 7,5 млн кубометров газа.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG предполагает, что в этом году в Польше будет проведено в общей сложности 30-33 бурений скважин, передает «Радио Польша».

Президент компании Петр Возняк сообщил, что до конца июня уже было сделано 16 бурений скважин.

«Мы получили положительные результаты по итогам бурения 9 из этих скважин. Это, прежде всего, газовые, а не нефтяные скважины. В связи с этим нам еще осталось около 15 бурений скважин на территории страны до конца этого года», - заявил он.

Президент компании Петр Возняк, говоря о деятельности Польского нефтегазового концерна, отметил положительную перемену в подходе концессионного органа в отношении заявок PGNiG.

До сегодняшнего дня Польский нефтегазовый концерн получил 67 поставок сжиженного природного газа, а это более 7,5 млн кубометров газа. Вице-президент компании Мацей Возняк сообщил, что 8 поставок было из Норвегии, 8 - из США, а 51 - из Катара.

«65 поставка – это первая поставка из США в рамках долгосрочного контракта с компанией Cheniere Marketing International», - отметил Мацей Возняк.

По его оценке, масштаб импорта и операций на рынке СПГ растет.

«В этом году мы планируем использовать 29 слотов, однако в следующем году мы хотели бы использовать как минимум 39 слотов терминала в Свиноуйсьце. Наша деятельность в этом сегменте постоянно расширяется», - отметил вице-президент компании.

В связи с изменением в структуре импорта голубого топлива, в прошлом году поставки газа с восточного направления составляли 66,8% от общего количества импортированного газа. В 2016 году Польша импортировала с этого направления 88,9% газа. В свою очередь, доля поставок сжиженного природного газа выросла более чем на 20%. В 2016 году она составляла лишь 8,4%. Также PGNiG сообщает, что в прошлом году общий импорт газа в Польшу составил 13,53 млрд кубических метров, а национальная добыча составила, в свою очередь, 3,8 млрд кубических метров газа.

Крупнейшим потребителем СПГ являются станции регазификации, обслуживающие города, которые не имеют доступа к национальной системе газораспределения.