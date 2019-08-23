Что говорит статистика о шансах БАТЭ пройти «Астану» 23.08.2019, 12:57

В еврокубках борисовчане дважды оказывался в ситуациях, когдатребовалось отыграть три гола.

Потерпев разгромное поражение от "Астаны" в Нур-Султане" (0:3), БАТЭ существенно осложнил себе задачу по выходу в групповой раунд Лиги Европы. Прежде в двухматчевых еврокубковых противостояниях борисовский клуб никогда не отыгрывал больше двух мячей отставания после первого поединка, пишет "Прессбол".

За всю историю выступления в еврокубках БАТЭ дважды оказывался в ситуациях, когда в повторном свидании требовалось отыграть три гола.

В 2006 году он дважды уступили казанскому "Рубину" (0:3 в гостях и 0:2 дома). Спустя год белорусский клуб не совладал с "Вильярреалом" (1:4 и 0:2).