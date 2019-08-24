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Появился новый план стыковки МКС и российского корабля «Союз» с роботом «Федором»

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  • 24.08.2019, 19:12
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Появился новый план стыковки МКС и российского корабля «Союз» с роботом «Федором»

Сейчас «Союз» пристыкован к узлу служебного модуля «Звезда».

Центр управления полетами проинформировал экипаж МКС о необходимости перестыковать корабль "Союз МС-13", чтобы освободить место для стыковки "Союза МС-14" с роботом "Федором" на борту, пишут РИА Новости.

Сейчас "Союз МС-13" пристыкован к узлу служебного модуля "Звезда". Как заявил руководитель полета российского сегмента Владимир Соловьева, "Союз МС-14" будет проще пристыковать к этому модулю из-за "больших возможностей для контроля".

В свою очередь, экипаж "Союза МС-13" россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган в ночь на понедельник перестыкуют корабль к модулю "Поиск".

Нестыковка "Союза МС-14"

Российский "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС сегодня утром. В ходе сближения со станцией корабль завис и начал отходить на безопасное расстояние — 279 метров.

По словам Соловьева, во время стыковки произошли ранее не встречавшиеся колебания. При этом он отметил, что "Союз" находится в автоматическом полете, аппаратура работоспособна.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли в свою очередь рассказал, что причиной неудачи могли стать неполадки в системе стыковки "Курс" на станции.

Новая попытка пристыковать "Союз МС-14" к МКС запланирована в ночь на вторник. После этой операции экипаж МКС заменит неисправный блок системы "Курс".

Ракета-носитель "Союз-2.1а" c кораблем "Союз МС-14" стартовала с Байконура утром 22 августа. Это первый пуск новой ракеты, которая должна заменить "Союзы-ФГ".

Кроме того, это первый более чем за 30 лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.


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