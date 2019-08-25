У водителей накопились вопросы к ГАИ и Лукашенко 21 25.08.2019, 8:46

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Но власть трусливо прячется от народа.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», таксист с многолетним стажем Леонид Кулаков рассказал сайту Charter97.org, что думают белорусские водители об операции ГАИ «Техосмотр», как отзываются о власти Лукашенко и его чиновников и что надо делать, чтобы убрать «кровососов, сидящих на шее у народа».

- Недавно ГАИ закончило декаду «Гостехосмотр»: за 10 дней остановили и оштрафовали 14 тысяч водителей. А с начала года — 200 (!) тысяч… Как вы прокомментируете эти цифры?

- Я сомневаюсь в достоверности этих цифр. По-моему, ГАИ не в состоянии остановить и проверить столько автомобилей. Но им нужно было отрапортовать наверх об «успешно проведенной операции». Но это мое личное мнение.

- Фермер из-под Гомеля недавно заявил, что из 3 тысяч машин 2 тысячи сегодня ездят без техосмотра и потребовал «не душить пошлинами» белорусских водителей. Почему белорусские водители «партизанят» против властей и массово не хотят проходить техосмотр?

- Расскажу на своем примере. Раньше я работал в такси и мне нужно было два раза в год проходить техосмотр. И каждые полгода я за свою машину платил по 100 долларов. А чтобы заработать, допустим, 500 долларов в месяц, надо сидеть по 12-14 часов за рулем каждый день. Я уже не в том возрасте, чтобы играть с властями в такие «игры».

Во-вторых, я думаю, что у большинства белорусов сейчас такой «достаток», что денег оплачивать дорожный налог просто нет. То, что у нас хотят отнять за допуск к дорожному движению, нормальный водитель лучше вложит в ремонт своего автомобиля.

В-третьих, топливо так долго дорожало «на копейку», что можно считать, что дорожный сбор уже включен в его цену. И справедливо было бы, чтобы власти признали это официально. Например, сейчас у меня машина стоит «на приколе», за год я максимум езжу на ней месяц. Почему я тогда должен платить этот налог? За то, что раз в месяц съезжу в Куропаты и назад?

И так живет значительная часть страны. Пенсионеры позволяют себе съездить на дачу под Минском — и не более. Это 50-60 км раз в неделю. Все. За что им платить дорожный налог? Да у них и нет таких денег. Дорожный сбор должен быть официально включен в стоимость топлива: чтобы человек платил столько, сколько он реально ездит.

- Не боится ли власть настроить против себя сотни тысяч автомобилистов накануне избирательной кампании?

- По большому счету, власти показали, что им плевать на нашу страну и на интересы всех белорусов — водителей, рабочих, интеллигенции… Они уже знают, что люди за них не голосуют и не пойдут за ними ни при каких условиях.

Лукашенко когда-то говорил, что власть должна быть «рабоче-крестьянской». И в честь рабоче-крестьянских революционеров названы многие улицы в Беларуси.

На на самом деле Лукашенко боится народа, боится настоящей «рабоче-крестьянской» власти. Так почему бы нам сейчас не выдвинуть в «депутаты» обычных рабочих и сельских работников? Боишься — так и поделом тебе.

Давайте только представим, что бы было с Лукашенко, если бы в Беларуси установилась настоящая «рабоче-крестьянская» власть! Во-первых, каждый обычный белорус на своей шкуре бы почувствовал, что такое власть и как в ней дышится. И голосовали бы тогда, принимая законы, не роботы, как сейчас в «палатке» у Лукашенко, а живые люди.

Лукашенко любит говорить, что у него два высших образования. Вот он сидит, такой «образованный» на нашей шее 25 лет — а толку от него никакого. Уверен, что любой простой рабочий, даже без образования, делал бы все лучше его.

Каждый чиновник Лукашенко кричит и бьет себя в грудь, что он «самый честный». Но самые честные белорусы почему-то прошли через тюрьмы, а некоторые и до сих пор там находятся. Уверен, что любой политзаключенный управлял бы страной лучше, чем чиновники Лукашенко.

Судьи Лукашенко погрязли в коррупции. Уверен, что любой простой человек в «парламенте» будет более честным, чем его назначенцы.

Ермошина когда-то сказала: надо выбирать чиновников-карьеристов. А что такое карьерист? Это тот, кто пошел на сделку с совестью, пошел по головам других людей. Уверен, что любой простой водитель или рабочий будет более порядочным при выполнении своих обязанностей.

Я скажу одной фразой: сегодняшние чиновники от власти, в том числе и те, что назначены Лукашенко в «палатку» — это кровопийцы нашего народа, которые будут отнимать у него все, что возможно.

И у народа — и у рабочих, и у водителей, которые нарочно не проходят техосмотр, и у жителей села — накопилось очень много вопросов и к чиновникам, и к ГАИ, и к самому Лукашенко. Но как их задать, если Лукашенко и его чиновники трусливо прячутся от людей?

Посмотрите на его поездки: он ни разу не вышел к реальным людям. Значит, он боится. И ему нечего сказать людям. Он может только выйти и сказать подставным лицам, которых выбрали заранее для съемки, для массовки. А он будет на их фоне делать показушный «разнос».

И самое главное: силовики, которых Лукашенко считает своей «надежной опорой», тоже видят, что происходит в стране. Я регулярно стою на вахте в Куропатах. К нам как-то приезжали сотрудники ГАИ, и тет-а-тет один из них мне сказал: «Дослуживаю свой контракт — и увольняюсь из милиции. В этом дер… вариться больше не хочу». Так и сказал. И все экипажи, которые в прошлом году приезжали штрафовать нас в Куропатах, уже абсолютно новые. Люди ушли, в милиции огромная текучка кадров.

Получается, что и тут у Лукашенко нет настоящей «опоры».

- Кстати, недавно работник ГАИ уволился и рассказал правду о том, как инспекторов заставляют охотится на водителей: за месяц надо поймать и оштрафовать не менее 16 человек. Сталкивались ли вы с подобным, работая в такси?

- Я об этой системе в ГАИ прекрасно знаю. У меня есть товарищ, с которым я дружу много лет. Он — бывший гаишник. И он рассказывал следующее: будучи на выходных или больничных, он надевал милицейскую форму — и шел «делать план». Естественно, он этого не выдержал и уволился.

- Вы намерены участвовать в избирательной кампании. Почему вы приняли такое решение?

- Я буду участвовать в этой кампании по 108 округу — это Зеленый Луг, та его часть, которая расположена в Первомайском районе Минска.

Понятно, что власть сделает все, чтобы нас — независимых кандидатов — не допустить.

Но, как говорится — кто, если не мы? Мы идем потому, что мы должны это сделать. Во-первых, чтобы показать, какие у Лукашенко «выборы». Во-вторых, чтобы использовать эту кампанию для общения с людьми. Народу надоело то, что от власти идут на «выборы» одни кровопийцы. Да, пусть в «палатку» назначается некоторое количество специалистов — юристов, экономистов и так далее. Но чтобы ни придумал специалист, все это должен утверждать народ сам, а не карманный «парламент», где роботы Лукашенко поднимают руки.

Пусть народ увидит осенью: за кем можно идти, а за кем — нет. Кто «кровопийца», а кто — заодно с людьми. Потому мы будем выставлять пикеты и рассказывать людям, как все есть на самом деле. Хотя наши люди все хорошо знают и понимают. Нужно только побороть страх и действовать.