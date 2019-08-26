Белорусам придется самим откладывать на пенсию? 31 26.08.2019, 9:35

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ФСЗН скоро не сможет обеспечить пенсиями население страны.

Средняя пенсия по возрасту в Беларуси в августе составила почти 447 рублей. И все идет к тому, что в будущем пенсионерам не придется рассчитывать даже на такую сумму, убеждены эксперты.

«Работающего населения будет становиться все меньше, и это с каждым годом будет увеличивать нагрузку на Фонд соцзащиты», — констатирует академический директор исследовательского центра BEROC Катерина Борнукова. Это означает, что каждому нужно позаботиться о своей пенсии самому, даже если сейчас вам всего 30 и ваша зарплата не дотягивает до заветной 1000 рублей.

Портал tut.by разбирался в том, какими способами можно это делать и на какую прибавку к пенсии могут накопить люди с разным уровнем дохода.

Почему нам всем надо копить на пенсию самим?

— Население в Беларуси, как и в западных странах, стареет, продолжительность жизни увеличивается. При этом параллельно снижается рождаемость, из-за чего работающего населения будет становиться все меньше. Эти факторы с каждым годом будут увеличивать нагрузку на Фонд соцзащиты, — объясняет Катерина Борнукова, академический директор исследовательского центра BEROC.

Эксперт убеждена, что «те, кому сегодня 30−40 лет, начнут получать пенсию позже, и она будет меньше».

— А при этом жить мы, скорее всего, будем дольше. И уже сегодня каждому стоит задуматься о том, на какие деньги он будет это делать. Любые простые расчеты покажут, что если в 25 лет начать откладывать хотя бы по 50 рублей в месяц, к пенсии получится скопить достаточно приличную сумму, — говорит Катерина Борнукова.

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Tut.by решил провести такие расчеты — о них ниже. Забегая вперед, скажем, что прибавку к пенсии и правда можно получить неплохую.

Как убедить себя в том, что откладывать на пенсию нужно, когда до нее еще далеко?

В США и Западной Европе принято откладывать на будущую пенсию едва ли не с первой в жизни зарплаты. У нас же об этом мало кто задумывается. Почему?

— На постсоветском пространстве в принципе большая беда с долгосрочным планированием, — говорит финансовый консультант Светлана Мурашко. — У нас было советское прошлое, где все было расписано изначально: школа, университет, работа, а потом и государственная пенсия, на которую более-менее можно жить. Сейчас ситуация изменилась, но ощущение гарантированного будущего и неумение мыслить на десятки лет вперед осталось. Когда я на семинарах прошу распланировать свое будущее, максимум, на который способны люди, и то не все, — это пять лет. А 10−20 лет — это уже совсем страшно и непонятно, хотя нужно всегда помнить о том, что однажды это время настанет.

Чтобы мотивировать себя делать пенсионные сбережения, Светлана Мурашко предлагает пойти на психологическую уловку — визуализировать собственную старость.

— Делать это можно в двух вариантах: мотивация от плохого и мотивация к хорошему. Плохое не нужно даже визуализировать: достаточно, пойдя в магазин, посмотреть на пожилых людей, на то, как они одеты, какие продукты лежат у них в корзинках. К сожалению, в свое время у них не было возможности позаботиться о своей старости, но сейчас у нас она есть, — говорит Светлана Мурашко. — А чтобы визуализировать хорошее, надо посмотреть на пенсионеров западных стран, которые могут позволить себе путешествовать, заниматься хобби, хорошо одеваться, ходить в рестораны. Чтобы позволить себе такую жизнь на пенсии, они заботились об этом практически всю жизнь.

Откладывать деньги каждый месяц будет проще, если вы устраните себя из этого процесса, советует Светлана Мурашко.

— Можно, например, заключить договор по программе пенсионного страхования. Тогда взносы будут автоматически перечисляться на ваш пенсионный счет вне зависимости от того, есть у вас сейчас мотивация делать это или нет. Страховая компания становится вашим внешним контролером, который, грубо говоря, понуждает вас к накоплениям, — объясняет Светлана Мурашко. — Второй вариант — воспользоваться услугой банка, когда определенный процент от любого поступления на ваш счет перечисляется на другой, например, накопительный. У нас пока это не очень распространенная практика, но в России она работает на ура во многих банках.

В каком возрасте начинать копить на пенсию (и есть ли возраст, когда делать это уже поздно)?

— Лучше всего начать откладывать на пенсию уже в 20−30 лет, — говорит Светлана Мурашко. — Конечно, когда ты молодой, хочется яркой жизни, удовольствий здесь и сейчас. Не обязательно лишать себя всего этого. Можно начать с небольших сумм. В первое время откладывать буквально 1% от зарплаты, а со временем постепенно увеличивать эту долю. Помимо собственно накоплений здесь есть еще один важный плюс: так вы приучите себя делать сбережения, натренируете эту накопительную мышцу. А когда делать сбережения станет вашим встроенным навыком, уже не будет возникать вопрос, как мотивировать себя делать это. Многие считают, что если ничего не отложили до 40−50 лет, то и начинать уже нет смысла. Это не так. Начать откладывать никогда не поздно, лучше сделать хоть что-то, чем не сделать ничего.

А Катерина Борнукова напоминает, что пенсионные накопления — это не всегда «живые» деньги, которые вы будете тратить в старости.

— Например, если человек не хочет всю жизнь снимать квартиру, то в первую очередь он должен позаботиться о покупке недвижимости. Это тоже вложение в пенсию, потому что тогда в старости не придется тратить деньги на аренду, — поясняет Катерина Борнукова. — Поэтому если у вас есть план приобрести недвижимость, в 25 лет лучше задуматься в первую очередь об этом. Еще есть такой аспект, как дети. Это тоже своего рода вложение в будущее, на которое у вас могут уходить деньги как в 25 лет, так и в 40, и эти траты будут оправданными. Но если эти вопросы решены или вообще не стоят, можно и в 25 лет начинать откладывать непосредственно на пенсию.

Сколько именно откладывать на пенсию?

— В идеале на пенсионные накопления должна уходить треть вашего дохода. Конечно, многое зависит от его размера. Если вы получаете минимальную зарплату, то вряд ли сможете откладывать треть от нее, — говорит Катерина Борнукова. — Но это нужно ставить себе как идеальную цель, чем ближе к 30%, тем лучше. И главное — взять за привычку откладывать эти деньги сразу, как только вы получили зарплату. Особенно важно это для людей с нерегулярным доходом.

Считаем: на какую прибавку к пенсии можно накопить, если начать откладывать в 30 лет

Сразу оговоримся, что подсчеты очень примерные. Повлиять на итоговый результат может множество разных факторов: состояние экономики, курсы валют, изменение ставок по вкладам, пенсионный возраст, и то, сколько лет вы проживете на пенсии, будете ли вы делать перерыв в работе и накоплениях и так далее. Тем не менее даже эти примерные подсчеты дают понять, что накопить на неплохую прибавку к пенсии вполне реально.

Подсчеты tut.by делал на следующих условиях.

Копить вы начнете в 30 лет и будете делать это до выхода на пенсию в 63. Таким будет пенсионный возраст для мужчин после окончания текущего повышения, а эксперты уверены в том, что после этого пенсионный возраст для женщин поднимут до мужского. Конечно, в будущем пенсионный возраст для обоих полов могут повысить еще больше, но пока будем исходить из этой цифры. Итого, период накопления — 33 года.

Расчеты мы сделали для людей с разным уровнем дохода: низким (400 рублей в месяц), средним (1000 рублей) и высоким (2000 рублей). Хоть эксперты и советуют стремиться откладывать на пенсию треть дохода, мы попробуем начать с малого и откладывать по 10%. Итого — 40, 100 или 200 рублей каждый месяц. Или их примерный валютный эквивалент по текущему курсу, если вы хотите делать сбережения в валюте: 20, 50 или 100 долларов.

Из всех возможных способов делать накопления мы выбрали самые распространенные и доступные любому белорусу: хранить деньги дома «под подушкой», отнести их на вклад в банк или оформить страхование дополнительной пенсии. У этих вариантов есть свои плюсы и минусы, об этом расскажем ниже.

При подсчете дохода по вкладам мы воспользовались депозитным калькулятором. Ставки взяли максимальные на данный момент по долгосрочным безотзывным вкладам: 12% для белорусского рубля, 3% для доллара. Безусловно, эти ставки со временем могут меняться, что повлияет и на доход. Доход по пенсионному страхованию мы рассчитали с помощью калькулятора на сайте компании «Приорлайф». Пока страхование дополнительной пенсии можно оформить в двух компаниях — «Приорлайф» и «Стравита».

Осталось решить, сколько времени вы будете «выплачивать» пенсию самому себе. Предположим, что это будет происходить каждый месяц в течение десяти лет после выхода на пенсию — то есть до тех пор, пока вам не исполнится 73 года. Это больше, чем средняя продолжительность жизни мужчин (68,9 лет), но меньше, чем продолжительность жизни женщин (79 лет). Словом, усредненный вариант. Опять же, в будущем продолжительность жизни может подрасти, а значит, свои пенсионные накопления вам придется распределять на более длительный срок.

Итак, если откладывать деньги в рублях, можно получить вот такую ежемесячную прибавку к пенсии.

Откладывать «под подушку» Откладывать на депозит (при выходе на пенсию снять всю сумму и разделить на 120 месяцев) Откладывать на депозит (при выходе на пенсию не снимать вклад, а жить на проценты) Откладывать на пенсионную страховку 40 руб. в месяц 132 руб. 1698 руб. 2038 руб. 921 руб. 100 руб. в месяц 330 руб. 4245 руб. 5095 руб. 2032 руб. 200 руб. в месяц 660 руб. 8491 руб. 10 190 руб. 4604 руб.

Катерина Борнукова советует обратить внимание на доллар, когда речь идет о пенсионных накоплениях.

— О будущем белорусского рубля пока сложно говорить с уверенностью. К тому же у нас нет долгосрочного опыта низкой инфляции, хотя бы на уровне 5%. Поэтому с точки зрения пенсионных накоплений я бы посоветовала в первую очередь рассматривать иностранную валюту, — объясняет Катерина Борнукова. — Но поскольку рубль сейчас дает значительный доход, какую-то часть сбережений можно делать и в рублях. Главное — держать базовую часть накоплений в низкорисковой валюте: долларах или евро.

Если откладывать деньги в долларах, можно получить вот такую ежемесячную прибавку к пенсии.

Откладывать «под подушку» Откладывать на депозит (при выходе на пенсию снять всю сумму и разделить на 120 месяцев) Откладывать на депозит (при выходе на пенсию не снимать вклад, а жить на проценты) Откладывать на пенсионную страховку 20 долларов в месяц 66 долларов 112 долларов 34 доллара 170 долларов 50 долларов в месяц 165 долларов 282 доллара 85 долларов 425 долларов 100 долларов в месяц 330 долларов 564 доллара 169 долларов 850 долларов

Депозит, страховка, «подушка»: какой вариант пенсионных сбережений выбрать?

— Нужно помнить о главном принципе: чем большую доходность обещает вложение, тем более оно рискованное, — говорит Катерина Борнукова. — С этой точки зрения безопаснее всего держать деньги под подушкой. Но тогда ваши сбережения постепенно будут уменьшаться из-за инфляции, в том числе валютной. Поэтому лучше вкладывать деньги во что-то, что будет приносить доход. На первоначальном этапе, когда нет уверенности в стабильности заработка, можно ограничиться обыкновенным банковским вкладом. А когда эта уверенность уже появилась, обратите внимание на пенсионное страхование. Это очень надежный способ обеспечить себе какие-то дополнительные выплаты на пенсии.

Конечно, многие, памятуя о сгоревших советских вкладах, до сих пор опасаются вкладывать куда-то деньги на долгий срок. Но сохранность этих сбережений гарантируется по закону. Даже если предположить, что банк закроется, ваш депозит выплатит специальное Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физлиц (например, оно вернуло депозиты вкладчикам обанкротившегося Дельта Банка). У пенсионных страховок тоже есть гарантии, они прописаны в указе № 530 «О страховой деятельности». В частности, выплаты по договорам, заключенным в государственной компании «Стравита», гарантирует государство, а частный «Приорлайф» делает для этого отчисления в специальный фонд.

— Надо понимать, что из всех возможных вариантов эти — депозиты и пенсионное страхование — несут в себе наименьшие риски. Менее рискованных вариантов, чем эти, на сегодня просто не существует, — подчеркивает Катерина Борнукова. — Конечно, заначку на пару месяцев жизни можно держать дома в наличности, но пенсионные накопления таким способом делать, мягко говоря, невыгодно. Разумеется, нужно внимательно читать все условия, уделить этому время и внимание, потому что пенсионные сбережения — это вопрос всей жизни. Возможно, стоит подумать, как их диверсифицировать: например, отнести деньги не в один банк, а в несколько.

Сдавать квартиру или покупать акции: как еще можно копить на пенсию?

Вариант, который приходит в голову в первую очередь, — приобрести недвижимость. Об этом мечтают многие: купить квартиру, сдавать ее и на старости лет получать постоянный доход. Но у такого плана есть много подводных камней.

— Во-первых, такое вложение сразу требует большого объема денег. Чтобы начать получать какой-то доход, сначала нужно на эту квартиру накопить. Эти ограничения можно попробовать как-то обойти: например, купить квартиру с кем-то вскладчину и потом так же делить доход от ее сдачи. Но здесь есть много подводных камней, и не всегда такой вариант может быть доступен, — комментирует Катерина Борнукова. — Во-вторых, сдача недвижимости в аренду требует дополнительных временных и денежных вложений. Сначала надо найти подходящую квартиру, потом искать квартиросъемщиков, периодически делать какой-то косметический ремонт. И в-третьих, доходность таких инвестиций не всегда можно спрогнозировать. Мы видим цикличность на рынке недвижимости: иногда резко падают и цены на нее, и доходы от аренды. Но в долгосрочном периоде недвижимость — это достаточно надежное, хоть и не очень высокодоходное вложение.

Еще один вариант подходящих для пенсии вложений, которые у нас еще только начинают развиваться, — это вложение в ценные бумаги. Это в первую очередь облигации и акции. Облигации выпускают как компании, так и государство. Доходность по ним выше, чем по банковским вкладам — в рублях можно получить 15−16%, в валюте — до 7%. Но и риски выше: если компания, выпустившая облигации, вдруг разорится, то деньги вам никто не вернет (в отличие от депозитов, возврат которых гарантирует государство).

Покупка акций у нас пока распространена еще меньше, в то время как на Западе люди достаточно активно вкладывают в них пенсионные деньги. Причем там чаще покупают не акции отдельных компаний, а так называемые индексные фонды.

— Индексный фонд — это пакет с очень маленькими долями акций какого-то определенного набора компаний. Скажем, 500 лучших компаний мира, — рассказывает Катерина Борнукова. — На коротких промежутках такие вложения могут приносить потери, если случаются какие-то экономические кризисы и спады. Но если смотреть на очень долгосрочные периоды (а пенсионные накопления — это вложения именно на долгосрочный период), то история показывает, что они дают хороший возврат — порядка 5−7% годовых в долларах. Главное не поддаваться панике и не бросаться продавать эти ценные бумаги при малейшем спаде.

У нас приобрести такой индексный фонд можно, например, через один из банков, которые оказывают услуги по доверительному управлению. Катерина Борнукова обращает внимание еще на один нюанс: для покупки акций изначально нужны достаточно большие накопления.

— Чтобы вложиться в ценные бумаги, надо накопить 5−10 тысяч долларов. И добавлять каждый месяц по 50−100 долларов будет нельзя, нужно входить в ценные бумаги именно большими кусками. Так что этот вариант можно рассматривать скорее как дополнение к классическому пенсионному страхованию, — говорит Катерина Борнукова.

Как откладывать на пенсию людям с разным уровнем дохода?

— Если человек получает 400−500 рублей, понятно, что в лучшем случае у него получится откладывать по 50−100 рублей в месяц. Оптимальный вариант в этом случае — депозит или пенсионное страхование. Но, опять же, если у человека уже решен вопрос с недвижимостью, — рассуждает Катерина Борнукова. — Если человек зарабатывает 1000−1500 рублей и может позволить себе откладывать по 200 рублей в месяц, то уже следует подумать, как эту сумму разделить. Например, 100 рублей можно перечислять на программу пенсионного страхования, а по 100 рублей откладывать на отдельный счет и вложить в ценные бумаги, когда накопится достаточная сумма. А тем, кто зарабатывает больше 2000 рублей, совершенно точно стоит думать не только о пенсионном страховании, но и о каких-то более высокодоходных и рискованных инструментах. Но в любом случае подушку безопасности лучше держать в низкорисковых активах — вкладах или страховании. С остальным можно экспериментировать.