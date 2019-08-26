Резко вырос импорт дизтоплива из Беларуси в Украину 3 26.08.2019, 10:24

Это связано со снижением импорта дизтоплива из РФ в Украину в два раза.

Об этом сообщил в "Фейсбуке" представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус, сообщает lb.ua.

По его словам, доля российского дизеля составляет теперь только 20% нашего рынка, а не 45%, как было раньше. Дефицита нет, потому что "увеличились поставки из Беларуси, стран ЕС и с морских направлений". Более того, на этой неделе цены дизтоплива снизились на 20-80 коп./л. Это доказывает, что решение о вводе пошлин было "продуманным, своевременным и эффективно имплементированным", считает Герус.

"Минэкономики РФ не предоставил «Лукойлу» разрешение на поставки дизеля в Украине в августе. Но большинство из вас этого даже не заметили. Так и должно быть", - отметил Герус.

Напомним, что с 1 августа на импорт дизтоплива из России трубопроводным транспортом применяется специальная пошлина в размере 3,75% от таможенной стоимости товара. С 1 октября она повысится до 4%.

По данным профильного издания enkorr, поставки ДТ из России в 2018 года обеспечили 40% украинского рынка дизельного топлива - 2,597 млн тонн. В первом полугодии 2019 года поставки выросли на 23,2%, до 1,38 млн тонн, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, а доля в балансе рынка до 44%. Около 90% российского дизельного топлива шло в Украину по трубопроводу, который связывают с Виктором Медведчуком.