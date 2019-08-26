Президент Индонезии объявил о строительстве новой столицы на острове Калимантан 26.08.2019, 17:10

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Джакарта

Фото: wikipedia

Правительственные учреждения Индонезии переедут из Джакарты.

Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в новый город, который будет построен в восточной части острова Калимантан. Об этом на пресс-конференции 26 августа заявил президент страны Джоко Видодо, пишет "Гордон" со ссылкой на Jakarta Post.

По его словам, в ближайшее время правительство подготовит законопроект о выделении средств для начала работ и представит его на утверждение парламента.

Исследования наилучшего расположения новой столицы длились три года. Помимо района на востоке Калимантана предлагались две локации в центральной и восточной части этого острова.

Главным требованием было сейсмически безопасное расположение будущей столицы.