Президент Индонезии объявил о строительстве новой столицы на острове Калимантан
- 26.08.2019, 17:10
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Правительственные учреждения Индонезии переедут из Джакарты.
Столица Индонезии будет перенесена из Джакарты в новый город, который будет построен в восточной части острова Калимантан. Об этом на пресс-конференции 26 августа заявил президент страны Джоко Видодо, пишет "Гордон" со ссылкой на Jakarta Post.
По его словам, в ближайшее время правительство подготовит законопроект о выделении средств для начала работ и представит его на утверждение парламента.
Исследования наилучшего расположения новой столицы длились три года. Помимо района на востоке Калимантана предлагались две локации в центральной и восточной части этого острова.
Главным требованием было сейсмически безопасное расположение будущей столицы.