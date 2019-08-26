Минский метрополитен перешел на зимний график 26.08.2019, 20:50

Интервал между поездами теперь меньше.

Почему в конце августа метрополитен переходит на зимний график? Дело в том, что по летнему расписанию в этом году поезда ходили с 1 июля по 26 августа, в остальное время - по зимнему.

По летнему графику на Московской линии интервал движения в утренний и вечерний часы пик составляет 2,5 минуты, а на Автозаводской линии - 3 минуты. С 26 августа поезда будут ходить по зимнему графику: с интервалом 2 минуты в часы пик на обеих линиях.

- Летний режим работы метро связан, в первую очередь, с массовыми отпусками, дачным сезоном, каникулами в различных учебных заведениях и некоторыми другими факторами, - объясняют в метрополитене. - Ежесуточный пассажиропоток в метро в июне и июле по сравнению с маем и апрелем нынешнего года сократился в среднем на 100 - 120 тысяч человек.