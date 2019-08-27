«Баста!»: Кто там у нас министр информации? 1 27.08.2019, 11:37

Фото: «Радыё Свабода»

Властям следует разблокировать белорусские СМИ и заняться российскими.

Россиянам последовательно и целенаправленно вбивается в голову мысль о том, что Беларусь - часть их страны. Не только через газеты, как мы писали несколько дней назад, но и через ТВ, пишет Telegram-канал "Баста!".

Вчера отличилась ведущая ток-шоу "Танцы", которое выходит на телеканале ТНТ Ляйсан Утяшева.

"Шестой сезон и новая глава в истории самого масштабного танцевального проекта страны. От Владивостока до Минска, от Краснодара до Питера — в поисках лучших танцовщиков мы объехали всю страну", - рассказала она.

Телеканал ТНТ, как и десятки других, свободно вещает на территории Беларуси. Также свободно распространяются печатные СМИ, которые ежедневно пишут о грядущем аншлюсе.

Кто там у нас министр информации? Вы еще министр независимой Беларуси или уже провинциальный чиновник, получающий зарплату из Кремля? Если второе - тогда все логично. Если первое - прекратите блокировку белорусских СМИ и займитесь теми, кто убеждает нас, что Минск и Владивосток - одна страна.

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