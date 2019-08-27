Татарстан выступил против празднования в РФ свержения татаро-монгольского ига 10 27.08.2019, 14:51

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Ученые республики заявили, что эта дата не обоснована исторически.

Госсовет Татарстана направит в российскую Государственную думу отрицательное заключение на предложение установить новую всероссийскую памятную дату – день окончания Великого стояния на реке Угре. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на решение двух комитетов татарского парламента.

В заключении Института истории Академии наук Татарстана утверждается, что дата не обоснована исторически, так как после 1480 года Русь продолжила выплачивать татарским ханам день. При этом ученые республики полагают, что отмечание новой памятной даты вызовет негативные последствия: в обществе стояние на Угре "воспринимается как противостояние русских и татар", которых академики называют "основными государствообразующими народами России".

Депутаты и ученые Татарстана про законопроект:

Руководитель фракции КПРФ в Госсовете Хафиз Миргалимов: "Россия тонет, Россия горит, Россия взрывается. Один Путин во всей России летит, гасит пожары, оказывает помощь. В это время такая инициатива".

Председатель комитета по образованию и национальным вопросам Разиль Валеев (цитата по газете "Бизнес-онлайн"): "Я бы сказал, что данный законопроект содержит элементы экстремизма. Это надо проверить. Надо закон отдать на экспертизу. … Есть в Госдуме тенденция – такого рода законопроекты всегда отправляют нам в июле или августе. У нас в стране в данном месяце происходят разные происшествия и законопроекты отправляются именно тогда".

Директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Искандер Гилязов: "Русские будут воспринимать эту дату как день, когда победили татар; татары будут воспринимать как день, когда нас победили русские. Зачем нам сомнительные даты, которые будут нас разъединять?"