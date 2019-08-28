«Жыве Беларусь!»: что брестчане пишут на большом борде 28.08.2019, 19:00

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Фото: Belsat.eu

В Бресте появилась доска, на которой каждый желающий может поздравить город с 1000-летием.

Журналисты «Белсата» посмотрели, какие пожелания, жалобы и мнения оставляют брестчане и за что благодарят власти.

Большой баннер появился на пешеходной улице Советской в Бресте в минувшие выходные. Его поставили городская власти к 1000-летию города, который будет отмечаться 6-8 сентября. Каждый желающий может написать что-то на стене и таким образом поздравить Брест с праздником.

Фото: Belsat.eu

За несколько дней свободного места внизу фактически не осталось. Теперь, чтобы написать что-то свое, понадобится лестница. Журналисты решили посмотреть, какие надписи оставляют люди.

Новый баннер привлекает прохожих. Фото: Belsat.eu

Забор разрисовывают маркерами, фломастерами, ручками и даже помадой. Свободного места внизу уже почти не осталось. Фото: Belsat.eu

«Ищу девушку для серьезных отношений»

Много приветствий оставляют туристы из других городов и даже стран. Вот какую географию мы заметили: Минск, Орша, Яново, Рига, Одесса, Владивосток, Нижний Новгород, Марьина Горка. Все надписи с приветствиями от иностранцев сделаны по-русски, за одним исключением: туристы из южнокорейского Сеула сделали надпись по-английский.

Забор на пешеходной улице украсили баннером, на нем каждый может оставить поздравления к юбилею Бреста. Фото: Belsat.eu

Среди поздравлений уже появились и частные объявления: кто-то ищет жилье, а кто-то – девушку для серьезных отношений. Например, 28-летний парень пишет: «Познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений из любимого города». Рядом – номер телефона.

Мы позвонили Виктору, оставившему это объявление, чтобы узнать: сработало ли его предложение. Парень сначала обрадовался, что звонит девушка, но журналистам так и не признался, достиг ли он своей цели и встретил ли ту самую.

Много подростков оставляют адреса своих аккаунтов в социальных сетях – наверное, тоже, чтобы познакомиться. Есть даже что-то похожее на разговоры на форуме. Кто-то пишет: «Не хочу в школу». Рядом – ответ: «А я – на работу (Костя)». Еще ниже написано: «Папа, как я тебя понимаю (дочь Кости)».

«Брест, понизь цены»

Некоторые просят лайков и комментариев, другие – одобряют или критикуют творчество популярной корейской группы «BTS». Большинство желает городу и жителям цвести, любить, развиваться, счастья для каждого и мирного неба.

На этом фоне выделяются пожелания «не ходить по велосипедным дорожках», «Брест, понизь цены» и благодарности городу за магазин по фиксированным ценам «Fix Price».

Примечательно, что за это время на месте поздравления не появилось ни одной протестной надписи, и даже такого популярного в Бресте лозунга «Нет заводу АКБ!». Зато есть надпись: «Жыве Беларусь! Жыве вечна!»

Интересно, что баннер прикрывает дома, которые являются историко-культурной ценностью, давно уже находятся в запущенном состоянии, и с каждым годом разрушаются все больше. Кто-то на баннере написал предложение отремонтировать их.