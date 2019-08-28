Гройсман объявил об уходе с поста премьера Украины 28.08.2019, 19:56

Владимир Гройсман

Владимир Гройсман уже завтра сложит свои полномочия.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал видеообращение, в котором объявил об уходе с поста главы правительства. Соответствующее видео опубликовано на его странице в Facebook.

Гройсман отметил, что в ближайшее время будет назначен новый премьер.

"Из своего опыта понимаю, как это непросто - принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей. Поэтому хочу пожелать своему преемнику силы, терпения и удачи", - подчеркнул он.

Он также добавил, что продолжит заниматься вопросами децентрализации.