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Неизвестный сообщил, что в Минске заминированы вокзал и два самолета

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  • 3.08.2019, 19:09
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Из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители.

Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске, и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов «Минск-Киев» и «Минск-Калининград», которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта «Минск-2». Об этом сообщил телеграм-канал пресс-службы МВД, пишет nn.by.

В настоящее время из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов.

На местах работают следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, милиция, МЧС.


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