«Неужели учителя в Беларуси самые богатые?» 6 30.08.2019, 22:10

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Педагоги прокомментировали «просьбу» скинуться на ремонт улиц.

В последнее время работники образования и предприятий стали жаловаться в СМИ, что им очень настойчиво «предлагают» сдавать деньги.

В Intex-press обратились несколько педагогов из разных учреждений образования. Они сообщили о том, что на совещаниях, прошедших в последние дни августа, учителей попросили внести средства на ремонт дорог.

– Прямого требования сдать деньги не было, но директор сказал, что желательно это все-таки сделать, – рассказывает учитель одной из школ города.

По словам педагогов, им предлагают внести сумму в размере 10 рублей. Собеседники говорят, что деньги их «попросили» сдать не «наличкой», а написать заявления об удержании из зарплат.

– То субботники, то подписка, сейчас еще и деньги на дороги будем сдавать. Неужели учителя самые богатые? Или мы больше других ездим по дорогам? – возмущается одна из собеседниц.

По словам педагогов, руководство школ мотивировало сотрудников тем, что «это наш город и мы должны внести вклад в его благоустройство».

– Нам рассказывали, что не только учителя, но и почти все жители города будут принимать участие в этой акции, и внести свою лепту в это доброе дело – едва ли не наш долг, – говорит одна из собеседниц.

«На заводе восприняли с ужасом»

Деньги в фонд по благоустройству улично-дорожных сетей «Барановичи — наша малая Родина» просят сдать не только педагогов.

Несколько работников предприятий тоже сообщили о том, что недавно их «попросили» сброситься на дороги.

– На заводе все восприняли эту новость с ужасом. При прохождении техосмотра за дороги заплати 360 рублей, так еще и 10 рублей из зарплаты! Перебор! – считает работник одного из барановичских предприятий.

Еще один собеседник рассказывает, что на его предприятии сумма «добровольно-принудительного сбора на дороги» составляет 20 рублей.

«Все добровольно»

Получить оперативный комментарий в управлении по образованию Барановичского горисполкома не удалось: заместитель начальника посоветовала обратиться по этому вопросу к начальнику управления по образованию, которой не было на месте.

Порталу tut.by, куда тоже обратились барановичские педагоги, представитель управления по образованию пояснил, что фонд благотворительный и учителей сдавать деньги в него никто не обязывал, это все по желанию.

О том, что взносы в фонд по благоустройству улично-дорожных сетей «Барановичи — наша малая Родина» будут добровольными, в интервью Intex-press говорит также Дмитрий Тихно, заместитель председателя Барановичского горисполкома, который является членом правления этого фонда.

Фонд по благоустройству улично-дорожных сетей «Барановичи – наша малая Родина» создан для оказания помощи в благоустройстве городских территорий и улично-дорожной сети города. Перечислять деньги в этот фонд предлагают горожанам и предприятиям. Городские власти заверили, что это дело будет добровольным.

У фонда есть директор, правление, попечительский совет. На сайте Барановичского горисполкома есть раздел о функционировании фонда. Недавно в фонде сменился директор.