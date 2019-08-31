В Бобруйске коммунальные работницы сушили лужи тряпками 4 31.08.2019, 14:04

Зачем и что из этого получилось?

Видео необычной подготовки к ремонту дороги во дворе между домами №5 и №33 на улице Лынькова в райцентре поделился читатель nn.by из Бобруйска.

Дорожным ремонтом занималось Бобруйское унитарное коммунальное дочернее предприятие по обслуживанию жилищного фонда Первомайского района.

На первом видео, присланном в редакцию, можно увидеть весьма странную технологию: работницы упомянутой организации сушат лужи тряпками, выжимая воду из них в ведра. Самые везучие получили совочки, чтобы сразу вычерпывать воду из ям.

– Потом приехали машины, рабочий и начали сбрасывать асфальт в эти ямы, – рассказал читатель Михаил. – Мы с мужиками возмутились и стали с ними ругаться: ну как же так? Вы же наши деньги зарываете. Прямо в эти ямы, и ничем предварительно не намазали… Я не эксперт, но знаю, что процедура иная должна быть – там чем-то смазывается, мастикой, например, так делается. А они просто – плюх и все. Это мы платим налог на дороги за что?

Фото: nn.by

Мало того, по словам читателя, ремонт дороги оказался выполнен лишь на бумаге. На деле часть ям не заделали и дорога остается разбитой.

Мужчина подтверждает свои слова видео, снятым 29 августа, спустя почти месяц.

Журналисты обратились за комментарием к руководителю одного из цементных заводов.

– Мы живем не в Африке, здесь дожди – привычное дело, но чтобы делали вот так… Видимо, это какие-то бобруйские нанотехнологии, биороботы…

По словам специалиста, обычно сначала нарезается правильная форма того, что нужно залить. Если нужно, стенки ровняют отбойными молотками. Основа должна быть зачищена – не должно быть грязи, пыли, песка.

После этого все смазывается битумной эмульсией, чтобы предыдущий слой и новый соединить между собой.

– Без нее вообще ничего не имеет смысла, так как такой ремонт зиму не переживет: влага попадет, мороз ее разопрет, все повылетает, если склейки нет, – сказал руководитель одного из цементных заводов.

Связаться с ответственной за ремонт бобруйской организацией не удалось.