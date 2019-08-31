Оршанские школьники установили памятник повстанцам Калиновского 1 31.08.2019, 18:06

Фото: orsha.eu

Памятник открыли в деревне Погостище, где состоялся последний бой Оршанского отряда калиновцев.

Памятник создавался долго местной учительницей и её учениками. В результате долгой работы первый памятник открылся в 2006 году. Уже через пару лет на памятник стали ежегодно приезжать оршанцы. Традиция установилась приезжать в Погостище 28 августа - в день когда командира отряда Игната Будиловича казнили в Оршанской тюрьме, передает orsha.eu.

Но за несколько лет гранитный крест на памятнике и каменная кладка начали разрушаться из-за погоды. В прошлом - 2018-м - оршанская городская организация "Общества Белорусского языка" объявила о реконструкции памятника. Но в течение года идея эволюционировала в то, что надо ставить новый памятник.

Буквально за неделю до 28 августа 2019-го года в Лиозненском районе Витебской области был найден валун, выточен крест и изготовлена соответствующая табличка. Правда и старый памятник решили не разрушать.

На этот раз в Погостище собралось около 50 человек из Орши, Лиозно, Витебска, Могилева и Шклова.