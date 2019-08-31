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В России частный вертолет упал в водохранилище

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  • 31.08.2019, 21:53
В России частный вертолет упал в водохранилище

Падение вертолета в Клязьминское водохранилище зафиксировали очевидцы.

В Сети появилось видео с падением двухместного вертолета в Клязьминское водохранилище в Подмосковье. На нем видно, как автожир задевает провода ЛЭП и летит в воду, пишет mk.ru.

Между тем в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что вертолет затонул. Он упал в воду в 50 метрах от берега. О судьбе пилота и пассажира ничего не сообщается.

На месте ЧП проводятся поисковые работы. Привлечены 39 человек и 14 единиц техники.


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