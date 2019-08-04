Рада БНК: Перемены неизбежны

Рада БНК: Перемены неизбежны1
- 4.08.2019, 10:18
Перед нами два пути.
3 августа в Минске прошло заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Присутствовали лидеры региональных коалиций из областных центров, а также из Слонима, Мозыря, Солигорска, Борисова, Новополоцка, Молодечно, Бобруйска, Пинска, Лиды и Шклова, сообщает пресс-служба БНК.
Во время Рады подвели итоги предыдущей работы, обсудили стратегию действий на ближайшее время, «парламентскую кампанию» и ее использование.
Рада Белорусского Национального Конгресса выступила с заявлением. Сайт Сharter97.org публикует его полностью:
- Паразитарная диктатура, построенная Лукашенко, теряет свой фундамент. Кремль сворачивает дотации минскому режиму и требует сдачи суверенитета для их сохранения.
Лукашенко пока пытается упираться. Но он потерял поддержку народа и панически боится реформ. А без российских денег нереформированную белорусскую экономику ждет неизбежный крах.
Судьба «суверенной» диктатуры предрешена. Перемены неизбежны. В тайне от народа уже идут интенсивные переговоры об условиях сдачи Беларуси.
Перед нами два пути. Либо разрешить диктатору продать нашу страну. Либо освободить ее и построить новую успешную Беларусь.
Белорусский Национальный Конгресс использует все возможности для защиты независимости и мирных перемен. В том числе мы воспользуемся для них процедурами «избирательных» кампаний режима.
Власть - народу!
Жыве Беларусь!