Рада БНК: Перемены неизбежны 1 4.08.2019, 10:18

Перед нами два пути.

3 августа в Минске прошло заседание Рады Белорусского Национального Конгресса. Присутствовали лидеры региональных коалиций из областных центров, а также из Слонима, Мозыря, Солигорска, Борисова, Новополоцка, Молодечно, Бобруйска, Пинска, Лиды и Шклова, сообщает пресс-служба БНК.

Во время Рады подвели итоги предыдущей работы, обсудили стратегию действий на ближайшее время, «парламентскую кампанию» и ее использование.

Рада Белорусского Национального Конгресса выступила с заявлением. Сайт Сharter97.org публикует его полностью:

- Паразитарная диктатура, построенная Лукашенко, теряет свой фундамент. Кремль сворачивает дотации минскому режиму и требует сдачи суверенитета для их сохранения.

Лукашенко пока пытается упираться. Но он потерял поддержку народа и панически боится реформ. А без российских денег нереформированную белорусскую экономику ждет неизбежный крах.

Судьба «суверенной» диктатуры предрешена. Перемены неизбежны. В тайне от народа уже идут интенсивные переговоры об условиях сдачи Беларуси.

Перед нами два пути. Либо разрешить диктатору продать нашу страну. Либо освободить ее и построить новую успешную Беларусь.

Белорусский Национальный Конгресс использует все возможности для защиты независимости и мирных перемен. В том числе мы воспользуемся для них процедурами «избирательных» кампаний режима.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!