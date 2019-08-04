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«Баста!»: Труд белорусов фактически оплачивается миской каши

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  • 4.08.2019, 11:46
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С чего начать борьбу за свои права?

Лукашенко предлагает нам работать за "терпимую" зарплату. При этом уже сегодня каждый работник бюджетной сферы в Беларуси подвергается различным ограничениям, смысл которых - в том, чтобы забрать у него деньги, время или силы. Нас заставляют выписывать никому не нужные печатные издания, скидываться на сомнительные мероприятия, работать бесплатно и сверхурочно, выполнять чужую работу, выходить на субботники. Труд большого количества белорусов фактически оплачивается миской каши или еще меньше.

С чего начать борьбу за свои права? Об этом - в новом видео блогера Андруся Войнича, опубликованном в Telegram-канале "Баста!".


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