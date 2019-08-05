Латвийский хоккеист Эдийс Брахманис рассказал, как его «кинули» в «Гомеле»
- 5.08.2019, 17:49
Последний его сезон в составе «рысей» стал кошмарным.
Латвийский хоккеист Эдийс Брахманис провел в Беларуси пять сезонов и расстался с клубом с берегов Сожа с тяжелым сердцем.
Он рассказал belarushockey.com, что в последний его сезон в составе «рысей» стал кошмарным: «Были постоянные задержки, а в конце еще и не все заработанные деньги отдали».
Брахманис утверждает, что ему «не выплатили последние три зарплаты по контракту и не заплатили отпускных», а трудовую книжку «вообще по почте прислали».