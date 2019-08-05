«Выборы» назначены: в «совет республики» — 7 ноября, в «парламент» — 17 ноября 3 5.08.2019, 18:04

Соответствующие указы подписал Лукашенко.

Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и № 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба правителя.

Указами предусмотрено, что ЦИК в соответствии со своими полномочиями организует проведение «выборов» и осуществляет контроль за исполнением законодательства о «выборах».

Местные «советы депутатов», исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября 2019 года провести выдвижение кандидатов в члены «совета республики» и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению «выборов».

В свою очередь государственные органы, иные организации должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению «выборов» в «палату представителей».

Совету Министров поручено обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих «выборов» за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы.