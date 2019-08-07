Дроздовскому мечтателю готовят батискаф 1 Владимир Халип

7.08.2019, 7:31

1,490

Рановато расслабились.

Призрак «углубленной интеграции», который преследовал страну полгода, никуда не исчез. Он по-прежнему блуждает вдоль черты, на которой когда-то двое ухватистых мужичков выкопали бутафорский пограничный столб. С тех памятных времен у страны восточная граница как бы существует. Но если присмотреться, ее вроде и нет. А потому нахальный призрак, дожидаясь, пока ему выправят надлежащие бумаги, размышляет, а не начхать ли вообще на все эти условности?

Лето. Пора отпусков. Всем на фиг не нужна никакая политика. А если и возникает вдруг непредвиденная пауза в дождливой программе этого странного сезона перемен, хочется поскорее выбраться на океанский пляж или хотя бы на небольшое озерцо, только бы подальше от этого дурацкого образа жизни, который когда-то мы себе так беспечно навязали. Но что поделать, если даже там, будто бы на воле, для всех проблемы те же. Горизонт вроде бы чист. Никаких зеленых человечков. А привычный призрак есть. Не исчез и не рассеялся. И даже власть это подтверждает.

Премьер-министр перед телекамерой официально сообщал: «Все первоначальные сроки, которые были установлены, должны выдерживаться. Буквально прямо сейчас правительство начинает отработку со своими коллегами всех пока еще не согласованных вопросов по углублению интеграции с Российской Федерацией». Это же какая радость внезапно привалила! Премьер даже стихами вдруг заговорил. А граждане наивно полагали, что хитрое правительство возьмет хотя бы продолжительную паузу. Для осмысления реальных параметров грядущего счастья. Правитель, предчувствуя его объемы, даже паломничество совершил к святым местам. Но и это ничуть не помогло. Парадом – увы! – командует не он.

Страна молчит. Но это долгое молчание ничего хорошего властям не предвещает. Никто тут не забыл весну 2017 года. Тогда ведь тоже продолжалась благоприятная для всяких местных самодуров тишина. Кому-то показалось даже, что народ запуган и покорен. Иначе первый вариант одиозного декрета о каких-то тунеядцах и все последующие высказывания на этот счет не были бы такими циничными и наглыми. Последствия тогда не заставили себя долго ждать. Едва ли все заготовки к новым выборам и грядущему декабрю страна проглотит молча.

Но если предположить, что дроздовская изворотливость превзойдет кремлевское коварство, и нынешний интеграционный всплеск уйдет в песок, какой все-таки может быть ближайшая наша перспектива? Ответ один: просто фантастической.

Экономисты уже успели по итогам полугодия оценить в конкретных цифрах возможные успехи. Чтобы начать всего лишь выход из необозримого болота, в которое мы так упорно пробивались двадцать пять минувших лет, необходим ежегодный рост ВВП хотя бы на 5-7 процентов. У здешней власти возможности иные: согласно плану – 2,5 процента. А в реальности за первое полугодие вырисовывается 0,9 процента.

Слишком много энергии уходит в свисток. Да еще долгов за годы безоглядного разгула набрали выше крыши. И ежегодные выплаты по этим долгам почти неподъемные. Возможности нормальной жизни властями блокированы надежно. И злополучная тысяча в рублях, объявленная в качестве средней зарплаты, для многих остается смутным миражем на далеком горизонте.

Однако есть и в этом депрессивном государстве человек, который знает твердо, что вполне возможна совсем иная перспектива. В неблагоприятных условиях бесконечного кризиса он сумел на своем приусадебном участке создать образцовое хозяйство. Никакой корысти. Никакого умысла. Он не для себя старался. Просто хотелось очень показать всем сомневающимся, какой будет страна под его мудрым руководством. Совсем скоро. Через несколько лет. Или десятилетий. Когда достаток и благополучие войдут уверенно в каждый дом и в каждый уголок.

Можно зайти на его сайт и посмотреть короткие видеоролики, полные безудержного оптимизма. Вот предприимчивый распорядитель всех этих угодий в простых домашних трениках уверенно шагает по старательно ухоженной дорожке. Раннее утро. Тишина. Даже птички всякие понимают значимость момента и помалкивают скромно. Проплывают мимо на удивление одинаковые туи. Едва ли это переодетые охранники, но строй они держат четко и уверенно.

Скупая панорама радует довольством и достатком. Благодатные нивы, огороды, плантации персональных ананасов и прочих редкостей. Ухоженные лужайки. Рощицы. Пруд, в котором удобно плавать облакам. Над ним – замысловатая беседка, украшенная резьбой восточных мастеров.

А вот уже навстречу, откуда ни возьмись, и сам Шавкат Мирзиёев, коллега из Узбекистана. Он просто вышел погулять в своем саду, но сердце повлекло внезапно к другу. А для настоящей дружбы даже большие расстояния никогда не были помехой. Радостная в встреча. И обмен подарками. Узбекские умельцы изваяли и отлили из неизвестного металла фигуру хоккеиста в полный рост. Позолоченный орнамент на плечах и пояснице. Железные усы. Как водится, имя на спине. И цифры – 01. Командный номер. Или телефон для вызова соответствующей службы. Очень практично – мало ли что может случиться в таком большом хозяйстве.

Восток – это, как правило, волшебная сказка. Шелковый путь. И сумасшедшие возможности для создания сокровищ почти из ничего. Но далекий друг пообещал коллеге нечто совершенно конкретное – вполне легальное окне на границе для поставки здешних товаров в Афганистан. Так что процветание нашей динамичной страны уже заложено в программу развития торговли на этом направлении. Если только непредсказуемый Путин вдруг не помешает. И не направит все эти затеи в русло «углубленной интеграции».

На том взбудораженном пространстве все еще пытаются разгадать странную загадку. Почему это в тот августовский день, когда на московских улицах и площадях росгвардейцы и полицейские начали тотальное укрощение всех недовольных слишком откровенными приемами в подготовке выборов, Путин вдруг опустился в батискафе на дно Финского залива? Посыпались даже ехидные догадки: испугался! Едва ли это так. А может быть, он просто торопился, пытаясь подготовить завершающий акт «углубленной интеграции»? Искал надежное место. Чтобы союзник на этот раз не увернулся от окончательного решения вопроса. Все давно испытано. Проверено. Ни Кремль, ни Сочи, ни даже остров Валаам для такой акции никак не подойдут. А вот батискаф на дне морском – это именно то, что он искал так долго.

Двое в темной глубине. Фонтанчик воздушных пузырьков за выпуклым стеклом. Короткая и четкая команда: пора! И вслед за ней – вкрадчивый чекистский голос: «Если не подпишем договор, выбираться на поверхность каждый будет своим путем».

И вот как после этого должен поступить союзник, если у него уже почти открыто окно в Афганистан? В тот самый миг, когда наша страна уже готова повсеместно перенять дроздовский образ жизни.

Только бы пережить этот зловещий декабрь с его внезапным юбилеем!

Владимир Халип, специально для Charter97.org