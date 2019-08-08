Названы автомобили, которые проще всего угнать 2 8.08.2019, 22:23

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Эти авто более-менее опытный угонщик сможет угнать за 10 секунд.

Британские эксперты по безопасности составили рейтинг автомобилей, угнать которые проще всего. По их мнению, более-менее опытный угонщик сможет угнать их за 10 секунд, передает quto.ru.

Хуже всех попытке угона сопротивлялся французский DS 3 Crossback. Его удалось взломать за 10 секунд с помощью популярного прибора код-граббера, который подбирает коды запуска от оригинального ключа.

За то же время "угнался" Audi TT RS, но его система чуть сложнее. Для быстрого угона его система бесключевого доступа должна быть активна в течение небольшого времени. Обычно система безопасности с датчиком движения просто выключает ключ, чтобы он не передавал никаких сигналов.

Чуть больше времени потребовалось, чтобы угнать Land Rover Discovery Sport 2018 года. Он продержался 30 секунд. На нем еще не установлена система передачи кодов доступа в ультра-широком диапазоне, как на новой модели.

Еще лучше себя показали Ford Fiesta и BMW X3 - экспертам-взломщикам потребовалось 40 секунд на то, чтобы открыть автомобили и еще 20 секунд, чтобы уехать.

Некоторые бренды стали применять особые датчики движения в ключах, вроде модифицированных акселерометров. Если ключ не используется в течение какого-то времени, он перестает передавать какие-либо сигналы. Это существенно усложняет задачу для угонщиков со сканерами - им просто нечего перехватывать. Среди таких брендов BMW, Ford и Mercedes-Benz.

Специалист What Car? Стив Хантингфорд заявил, что поражен действиями большинства автопроизводителей, внедривших бесключевой доступ в свои автомобили, не позаботившись об элементарной безопасности. По его мнению, функция удобна, но лишь повышает риск угона.