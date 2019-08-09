Видеофакт: Витебский подъезд во время непогоды превратился в аквапарк 3 9.08.2019, 16:30

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Последствия циклона «Хавьер».

Вчера циклон Xaver давал жару всей стране: прошел сильный дождь с порывистым ветром, затопило автодороги во всех крупных городах Беларуси, пишет «Онлайнер».

После дождя на улицы высыпали люди со смартфонами и начали выкладывать вселенский потоп в сеть, нашлись даже весельчаки, устроившие в луже чилл в купальниках, на надувных кругах и с резиновым фламинго (фото стало вирусным).

Но жителям многоквартирного дома в Витебске, по улице Титова, 16, было не до смеха, хотя во время сильного дождя второй подъезд дома чем-то напоминал аквапарк. Вода текла с девятого до первого этажа по потолочным перекрытиям, через лифтовую шахту и, конечно, попадала в квартиры. Жильцы неоднократно звонили в ЖЭС, однако его сотрудники не явились на вызов. Об этом сегодня пишет сообщество во «ВКонтакте» «Это Витебск, детка! [Типичный Витебск]» и публикует видео очень масштабного потопа.

Белорусские коммунальщики склонны начинать ремонт кровли перед дождем, но такого мы еще не видели.

— В подъезде разошлась ливневая труба, — прокомментировали ситуацию в ЖЭУ №5 города Витебска. — Авария случилась вчера вечером, а сегодня там были рабочие и ремонтировали ливневку. Не могу сказать, завершены ли ремонтные работы.