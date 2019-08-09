Шашечки на Сахарова Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

9.08.2019, 18:16

1,314

Обозреватель — о том, почему митинги в Москве собирают все больше народа.

Митинги и акции проходят уже как футбол – каждую неделю по выходным при неизменном присутствии возбужденных болельщиков и лютом ОМОНе. Как в песне поётся, «и упрямо едет прямо на… Сахарова, вся Москва, позабыв о дожде». Каждая новая акция рождает новые или поднимает старые вопросы. В субботу митинг согласован. Это значит, что народу придет больше? А почему власть этого не боится? Или она только этого и ждет? Приходить на согласованный митинг – это не западло? Вроде как соглашательство с хунтой, которую мы презираем – или нет? На Сахарова, в «загоне» — не западло?

Вот, кстати, на этот вопрос у меня ответ есть – в форме встречного вопроса: а почему в 2011-12 году не западло было? Все ужасались кадрам избиения велосипедиста или как идиот в шлеме раз пятнадцать ударил дубиной по голени мужику, который и так лежал на асфальте и его еще два других дуболома держали. Но где это было, в каком месте? Никто толком не помнит! Потому что в эпоху мгновенной коммуникации вы можете вообще быть где угодно. Хоть на Красной площади, хоть в Бирюлево Товарная – вас увидит весь мир при желании. Место не имеет значения, как и шашечки. Важнее суть.

7-8 лет назад в Москве на Болотную и Сахарова выходили десятки тысяч людей под лозунгом «за честные выборы». Но на самом деле, выборы уже были ни при чём. Выборы прошли и на выборах нас обманули. И сейчас выборы уже ни при чём. Ясно, что никаких кандидатов на выборы не пустят, да и черт с ней, с этой Думой. Не в Думах будет решаться судьба страны. Людей возмущает и бесит то, что об них вытирают ноги, плюют в лицо, бьют по голове и что их, людей, за людей как раз и не считают. Мы для них – просто галочки в бумажке и циферки в строчке. Причем – все. Поэтому и народу выходит все больше. Потому что это ощущение себя человеком третьего сорта в родном городе и в своей стране объединяет самых разных граждан. И даже тех, у кого жизнь хороша, кто спокойно живет и при нынешней власти, зарабатывая концертами и ютубами. Вот когда именно эти люди, у которых как будто нет проблем, вспомнят не про деньги, а про человеческое достоинство – вот тогда будет что-то меняться.

Я, к слову, понимаю, рестораторов и владельцев магазинов. Конечно, у них убытки. Я бы и сам не пошел ни за покупками, ни выпивать, если бы на тех же улицах ходили толпы, им перекрывали улицы и переулки и гонялись за этими толпами с дубинками. Но вы ищите, ребята, первопричину. Она не в том, что кто-то несанкционированно ходит, а в том, что людей этих обворовали! А потом, ограбив, еще и начали бить. И если бы эти же рестораны повесили табличку «депутатам и ментам не наливаем» — вот это была бы борьба с причиной. И когда бизнесмены, несмотря на убытки, закроют магазины и кафе и присоединяться к людям на улице – вот это будет честно. Потому что и до вас однажды доберутся. Потому что никакой бизнес не может развиваться в несвободной стране. И ничто в ней развиваться не может в принципе, кроме карательной системы и военной техники.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»