Техосмотр: водители ставят ГАИ в тупик 14 1.09.2019, 8:23

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Количество бойкотирующих дорожный налог только растет.

С внесением некоторых изменений в законодательство, техосмотр стал для многих автовладельцев большой проблемой.

И если раньше прохождение техосмотра оттягивали по причине очередей на диагностических станциях, или потому что «руки не доходили» устранить неисправности в машине, то теперь уже несколько лет остро стоит вопрос финансовый.

С того дня, как в сумму техосмотра включили и так называемый, «налог на дороги», эта обязательная процедура стала стоить на порядок дороже, и многих это не устраивало. Автовладельцы пошли по пути наименьшего сопротивления, предпочитая на свой страх и риск ездить без техосмотра, рискуя быть остановленным сотрудником ГАИ и оплатить штраф в одну базовую, чем ежегодно платить суммы в десять раз больше за ТО.

Как хитрят водители с техосмотрами, узнавала съемочная группа «Гродно Плюс».

Для проведения рейда сотрудники ГАИ стараются выбирать оживленные, широкие дороги. Одной их таких является участок по улице Суворова – несколько полос движения и наличие дорожного «кармана», чтобы проверка документов у одних не препятствовала движению остальных.

С 7 по 17 августа проходила рейдовая декада по проверке наличия прохождения техосмотра автомобиля. Ее результаты показывают – многие автовладельцы в Гродно проходить техосмотр не спешат. Некоторые – даже очень не спешат – дерзко синеющая на треснутом лобовом стекле отметка о прохождении техосмотра за 2014 год красноречиво дает понять – на диагностической станции этот микроавтобус видели в последний раз очень давно.

Еще один водитель, остановленный сотрудниками ГАИ, сначала говорит, что техосмотр у машины пройден, документы¸ это подтверждающие, просто остались дома. Но присутствующий сотрудник «Белтехосмотра» успевает опровергнуть это в течение нескольких минут – в базе автомобиль не числится. Без соответствующих документов оказался и житель Гродно Игорь Валько. По стечению обстоятельств техосмотр он пройти не успел – но пообещал исправиться в кратчайшие сроки.

Игорь Валько, житель города Гродно:

-Три дня назад сгорела панель у меня, сотрудник ГАИ остановил. А со сгоревшей панелью я не могу пройти, потому что там все показания. Поэтому надо немного подождать, и пройду обязательно. В этом и есть проблема. Был в командировке, приехал, он закончился и надо пройти, а тут такая случилась оказия. Я обязательно пройду, как сделаю – пройду.

Такая напасть с отсутствием техосмотров началась несколько лет назад, когда было принято решение включить в его стоимость и дорожный сбор. Тогда стоимость прохождения техосмотра средней легковушки старше десяти лет увеличилась с примерно тридцати рублей до ста пятидесяти. Водители на техосмотр не спешили, а популярность обрели приложения, в которых автовладельцы оперативно делились информацией о том, где с проверкой документов ожидают сотрудники ГАИ. А на диагностических станциях пропали очереди.

Андрей Игнатович, заместитель начальника филиала предприятия «Белтехосмотр» в Гродненской области:

-В последние годы снижается количество автовладельцев, которые обращаются на диагностические станции для получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Если уже говорить по цифрам, то если перед введением пошлины за выдачу разрешения – а именно с этим связывается, в первую очередь, уменьшение количества обращений владельцев на диагностические станции – в 2013 году мы выдавали порядка 250 тысяч разрешений. Уже в 2018 году это количество составило порядка 180 тысяч, то есть, сокращение значительное.

За семь месяцев текущего года специалисты отмечают снижение количества обращений на станции диагностики на пять процентов.

Среди читателей Charter97.org тема бойкота дорожного налога, особенно после «декады» ГАИ по выявлению водителей без техосмотра, стала одной из самых популярных. Вот как они оценивают ситуацию с дорожным сбором:

«Довели людей до нищеты, развели ментов и спецслужб, чинуш,наворотили праздников для лысого черта,настроили ему дворцов,накупили майбахов,продали страну китайцам и арабам,уничтожили леса,реки и болота,уничтожили экономику,а теперь им бабок видишь ли не хватает! Только дай, дай и дай каждый день, под новыми и старыми предлогами. Долой эту банду! Всеобщий бойкот всем их поборам! Народ, объединяйся! Мы власть, а не они. Здесь мы должны жить,а не выживать».

«Лукашенковская чиновничья братия, чтобы только угодить шефу, готова пилить сук, на котором сидят они и правитель. А ведь если вдуматься, те кто сегодня ездит в этих авто являются детьми тех, которые избрали Лукашенко на президентство».

«Езжу без техосмотра с 2013 года, в последние дни ездил с интернет рацией, сын настроил… Два выходных ездил на дачу, все переговариваются, где кто из гаевых стоит. На даче молодежь, с кем ни говоришь, никто не проходит, все ездят так».

«Если с нас требуют оплаты дорожного налога,то почему мы не требуем хороших дорог, светоотражающей разметки, освещения, остановок?»

«Я уверен в том ,что если бы СМИ опубликовали правдивую структуру цены бензина и солярки на заправках (что конкретно туда входит) и потом еще куда эти средства направляются,вопросов у автолюбителей могло бы быть гораздо меньше и техосмотр, как излишний налог на водителя, можно было законно отменить. А так получаеться есть деньги - плати, а смысла никакого. Куда уходят деньги, никто не отчитывается. При такой постановке вопроса люди скоро и налоги других видов платить перестанут».

«Осень начинается.Пора менять лысую резину!»