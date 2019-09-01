В Бресте в День знаний протестующие вышли на площадь

В Бресте в День знаний протестующие вышли на площадь1
- 1.09.2019, 12:54
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(Обновляется) В городе проходит акция против завода АКБ.
В Бресте 1 сентября, в День знаний, горожане вышли на центральную площадь, чтобы принять учатие в традиционной воскресной акции протеста против аккумуляторного завода.
Как сообщает корреспондент Charter97.org, в начале акции на площади собралось около 150 человек, люди кормят голубей и обсуждают проблему завода АКБ.
Протестующие брестчане начале шествие по центральным улицам города. На момент начала шествия колонна насчитывает около 200 человек, сообщает корреспондент Charter97.org.
На улице Советской людей в колонне протестующих стало еще больше.
На пике шествия количество его участников составило 250 человек, сообщил корреспондент Charter97.org.