В Бресте в День знаний протестующие вышли на площадь 1 1.09.2019, 12:54

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(Обновляется) В городе проходит акция против завода АКБ.

В Бресте 1 сентября, в День знаний, горожане вышли на центральную площадь, чтобы принять учатие в традиционной воскресной акции протеста против аккумуляторного завода.

Как сообщает корреспондент Charter97.org, в начале акции на площади собралось около 150 человек, люди кормят голубей и обсуждают проблему завода АКБ.

Протестующие брестчане начале шествие по центральным улицам города. На момент начала шествия колонна насчитывает около 200 человек, сообщает корреспондент Charter97.org.

На улице Советской людей в колонне протестующих стало еще больше.

На пике шествия количество его участников составило 250 человек, сообщил корреспондент Charter97.org.