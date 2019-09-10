От Абеля до Скрипаля: истории самых громких обменов 1 10.09.2019, 15:36

Освобождение «начальника ПВО ДНР» Цемаха в Украине восприняли неоднозначно.

Украина и Россия обменялись удерживаемыми лицами. 7 сентября в Киев прилетели 35 украинцев – политзаключенных и моряков, которых взяли в плен в Керченском проливе в прошлом году. Это стало самым масштабным обменом между Украиной и Россией с 2017 года. Чтобы вернуть пленных украинцев, Киеву среди прочего пришлось выдать фигуранта дела о катастрофе Boeing MH17 “Малайзийских авиалиний” в 2014 году, “начальника ПВО ДНР” Владимира Цемаха. В Украине освобождение боевика “ДНР” восприняли неоднозначно. Хотя в истории были и более неравноценные обмены. Про самые громкие и известные из них вспоминает издание gordonua.com.

1962 год: Абель – Пауэрс

Полковник советской разведки Рудольф Абель (завербованный в 1927 году уроженец Великобритании, настоящее имя Уильям Фишер) с 1948 года работал в Нью-Йорке под прикрытием – владел фотостудией – и руководил целой шпионской сетью. В 1957-м Абеля сдал его же радист, переметнувшийся на сторону американцев (впоследствии умер при невыясненных обстоятельствах).

Советского шпиона обменяли на американского летчика Гэри Пауэрса (его самолет был сбит во время разведывательного полета над СССР в 1960 году; американца приговорили к 10 годам лишения свободы) и студента-экономиста Фредерика Прайора (был задержан в Восточном Берлине в 1961-м; его, как и Пауэрса, обвинили в шпионаже).

Обмен проходил на Глиникском мосту в Германии в феврале 1962 года, на линии разграничения между ФРГ и ГДР, где проводили несколько подобных обменов. По мотивам тех событий в 2015 году вышел фильм Стивена Спилберга “Шпионский мост”.

Абеля и Пауэрса обменяли на Глиникском мосту в Германии в феврале 1962 года, на линии разграничения между ФРГ и ГДР, где происходило несколько подобных обменов. По мотивам тех событий в 2015 году вышел фильм Стивена Спилберга “Шпионский мост”. Фото: ЕРА

1976 год: Буковский – Корвалан

Луис Корвалан – чилийский политик, генсек Коммунистической партии Чили. После прихода к власти военной хунты во главе с генералом Аугусто Пиночетом в 1973 году ушел в подполье, но позднее был арестован. Корвалана удерживали в концлагерях, он стал самым известным латиноамериканским политзаключенным.

Корвалана обменяли в 1976 году на российского политзаключенного, писателя и диссидента Владимира Буковского, который в общей сложности провел 12 лет в советских тюрьмах и на принудительном лечении. В Советском Союзе в то время была популярна частушка, сочиненная поэтом Вадимом Делоне "по мотивам" тех событий:

Обменяли хулигана

На Луиса Корвалана.

Где б найти такую б***,

Чтобы Брежнева сменять?

Обмен состоялся 18 октября 1975 года в Цюрихе. Корвалан получил политическое убежище в СССР и жил в Москве, позднее нелегально вернулся в Чили. Буковский переехал в Великобританию, где живет до сих пор. Он выдвигал свою кандидатуру в президенты России на выборах 2008 года, но его не зарегистрировали.

2010 год: Скрипаль – Чапман

В июле 2010 года в аэропорту столицы Австрии Вены произошел обмен: 10 российских шпионов, которых задержали в США, обменяли на арестованных в РФ Игоря Сутягина, Александра Запорожского, Геннадия Василенко и Сергея Скрипаля.

Среди задержанных в США российских шпионов самая известная – Анна Чапман, "роковая женщина из шпионской сети", как назвал ее таблоид New York Post.

Чапман переехала в США в феврале 2010-го якобы для того, чтобы продвигать свой проект по поиску сдаваемого в аренду жилья NYCrentals.com. Хотя, судя по тому, что на сайте было множество грамматических и орфографических ошибок, возможно, это было только прикрытием.

По данным следствия, Чапман вместе с другими обвиняемыми прошла подготовку в Москве, они поддерживали контакты с российскими агентами, в частности, Чапман обменивалась по беспроводной сети данными с неназванным российским чиновником.

Летом 2010 года Чапман и еще девять российских шпионов задержали. Их обвинили в скрытой работе на иностранную разведку – сотрудничестве со Службой внешней разведки РФ и попытке заполучить данные о ядерном оружии США, руководителях ЦРУ, конгрессменах и т.д. Как и остальные шпионы, Чапман признала свою вину. Арест агентов стал самым громким шпионским скандалом со времен СССР и крупнейшим провалом российских спецслужб.

Предположительно задержанную в США сеть шпионов раскрыл бывший полковник Службы внешней разведки РФ Александр Потеев. Незадолго до задержания разведчиков он сбежал за границу. В 2016 году сообщалось о смерти Потеева. Однако позднее стало известно, что он жив.

После возвращения в Россию бывшая разведчица работала, в частности, моделью и телеведущей на российском ТВ – вела программу "Тайны мира с Анной Чапман".

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ, осужденный в России в 2006 году за государственную измену – шпионаж в пользу спецслужб Великобритании. После обмена переехал в Великобританию в город Солсбери. В марте 2018 года он и его дочка Юлия стали жертвами отравления нервно-паралитическим веществом “Новичок”. Скрипали долгое время пробыли в коме, но выжили.

После возвращения в Россию Чапман (вторая слева), в частности, работала телеведущей и была моделью. На фото – Анна Чапман на подиуме во время показа на неделе моды Mercedes-Benz в Москве, Россия, 22 марта 2012 года. Фото: ЕРА

2011 год: Гилад Шалит – 1000 палестинцев

Израильского стрелка-танкиста, 19-летнего Гилада Шалита захватили 25 июня 2006 года. Израильтянина удерживали в секретном месте, не пуская к нему даже Красный Крест. Ответственность взяли на себя, в частности, боевое крыло ХАМАС и группировка “Комитеты народного сопротивления”.

Израиль потребовал немедленно освободить Шалита и сначала отказывался вести переговоры с палестинской стороной. Позднее армия израильтян начала наступление на сектор Газа, чтобы найти и освободить Шалита, но безуспешно.

Переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Германии продолжались пять лет. В октябре 2011 года израильтяне и палестинцы подписали соглашение. За Гилада Шалита палестинская сторона потребовала отпустить 1027 человек – лидеров ХАМАС и палестинцев, осужденных за нападения на израильтян.

В Израиле неоднозначно восприняли обмен одного солдата на тысячу заключенных, в том числе виновных в смертях израильтян. Израильский аналитик Дан Шифтан назвал соглашение "величайшей победой для терроризма, которую Израиль только мог сделать возможной".

Но обмен все-таки состоялся: сначала Израиль отпустил 477 палестинских заключенных, а после возвращения Шалита на родину – еще 550.

Шалиту сразу сделали операцию – из его ладони хирурги извлекли семь осколков. Он вернулся в родное поселение Мицпе Хила. Еще долгое время интерес к бывшему пленному не угасал. Президент Израиля Шимон Перес, а также французский посол Кристоф Биго встретились с ним в Мицпе Хила сразу после освобождения. А в феврале 2012 года Шалита и его родителей принял в Елисейском дворце президент Франции Николя Саркози.

Шалит демобилизовался в конце марта 2012 года по состоянию здоровья.

2016 год: Савченко – гэрэушники

После начала агрессии России на Донбассе в заложниках так называемых “ДНР” и “ЛНР” оказались сотни украинских военных, добровольцев и гражданских лиц.

Пожалуй, одной из самых известных украинских политзаключенных была капитан Вооруженных сил, штурман-оператор вертолета Ми-24 Надежда Савченко. Она попала в плен к боевикам “ЛНР” 17 июня 2014 года. Савченко перевезли в Россию. Ее обвиняли в убийстве двух российских журналистов, которые приехали освещать конфликт на Донбассе.

В конце мая 2016 года Савченко обменяли на двух гэрэушников – Евгения Ерофеева и Александра Александрова, которых задержали в мае 2015 года в Луганской области во время боя с подразделением ВСУ. Их признали виновными в ведении агрессивной войны на территории Украины, участии в террористической организации и совершении теракта и приговорили к 14 годам тюрьмы.

Как сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко, ссылаясь на данные собственных источников, гэрэушники Ерофеев и Александров мертвы.

“По моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу – среди боевых потерь", – сказал он.