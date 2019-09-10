Болтон: Я предложил уйти в отставку вчера вечером 10.09.2019, 20:20

Джон Болтон

Экс-советник Трампа прокомментировал свою отставку.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свою отставку.

«Я предложил уйти в отставку вчера вечером [9 сентября], и президент Трамп сказал: «Давай обсудим это завтра», — написал Болтон в Twitter.

10 сентября президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.