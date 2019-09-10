Болтон: Я предложил уйти в отставку вчера вечером
- 10.09.2019, 20:20
Экс-советник Трампа прокомментировал свою отставку.
Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон прокомментировал свою отставку.
«Я предложил уйти в отставку вчера вечером [9 сентября], и президент Трамп сказал: «Давай обсудим это завтра», — написал Болтон в Twitter.
10 сентября президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, что уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона.
I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow."— John Bolton (@AmbJohnBolton) 10 сентября 2019 г.