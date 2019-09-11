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«Где моя медицинская карта и что за лекарство мне кололи?»

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  • 11.09.2019, 12:17
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«Где моя медицинская карта и что за лекарство мне кололи?»
Иллюстрационное фото

Белоруска «лишила лицензии» медицинский центр и настаивает на уголовном деле.

История сложная и запутанная. Ирина травмировала колено и обратилась за помощью в медицинский центр «Промедконсалт». Процесс коммуникации пациентки и представителей центра трансформировался в увлекательную переписку с Минздравом, заявления в милицию и протезирование коленного сустава. Ирина утверждает, что диагноз ей был поставлен неверно, в медцентре занимались незаконным врачеванием и вводили ей препарат, не зарегистрированный в Беларуси. Рассказываем, как пациентка «лишила лицензии» медицинский центр и настаивает на возбуждении уголовного дела, пишет onliner.by.

Известно, что Ирина получила травму колена в 2016 году: на Рождество уезжала в горы и там повредила сустав. Начались проблемы. За помощью женщина обратилась в медицинский центр «Промедконсалт». Заключила договор на оказание медицинских услуг, выслушала диагноз и приступила к лечению.

— Врач начала делать уколы, откачивать из колена жидкость и вводить туда какие-то лекарства. Часть из них я знала, но Ираида Титова (на тот момент директор «Промедконсалта» и один из врачей медцентра. — Прим. Onliner) предложила еще один препарат — я такого никогда не слышала, но врач сказала, что он очень хороший. Врачам я доверяю, поэтому согласилась. Кроме того, были выписаны антибиотики, хотя я предупреждала о том, что не принимаю их 34 года, потому что у меня из-за антибиотиков проблемы. Но все-таки начала принимать лекарства.

У меня от антибиотиков разбалансировался организм, и я сказала об этом врачу. Сначала все было хорошо, но вскоре колено начало выворачивать в обратную сторону. Я спросила: «Может, мы что-то не так делаем?» Попросила направить меня на УЗИ коленного сустава. Ираида Петровна дала мне направление. Так впервые появился диагноз «артроз второй степени», хотя в «Промедконсалте» мне ставили артрит. Я уточнила этот вопрос у Титовой, но она ответила, что никакого артроза у меня нет, а есть артрит. Мы продолжили лечение, но мне становилось все хуже.

Ирина отказалась от всех антибиотиков и на некоторое время уехала в США. Следующий прием в медицинском центре «Промедконсалт» состоялся через три месяца.

— Я снова пришла к Титовой на консультацию, так как боли в колене не проходили. Врач в связи с моим отказом от приема всего курса препаратов отказалась делать мне очередную пункцию и дала консультативное заключение для обращения за помощью в другие медицинские учреждения. В итоге после нашей встречи Титова сообщила, что отказывается продолжать мое лечение, но не расторгла договор со мной.

Когда я обратилась в поликлинику и сдала анализы, мне поставили диагноз «артроз третьей степени». В итоге дошло до того, что мне сказали делать эндопротезирование коленного сустава. Ходила я с палкой…

Параллельно выяснилось, что в выписках для больницы количество уколов не совпадало с тем, что было отражено в карточке, а по моим подсчетам уколов было еще больше. Потом выяснилось, что название лекарства, которое колола мне Титова, есть в выписке, но отсутствует в карточке.

Общение с представителями медицинского центра переросло в конфликт. Ирина сделала запись в книге замечаний и предложений и потребовала вернуть ей деньги за лечение. В «Промедконсалте» ей в этом отказали. Тогда пациентка обратилась в Минздрав. Теперь сконцентрируйтесь и попытайтесь сосчитать количество жалоб, заявлений и ответов на них в разных инстанциях. Самые внимательные и пытливые читатели получат бесплатный мастер-класс по написанию эпистолярного романа с элементами комедии и трагедии. Для понимания масштабов: в тексте мы указываем далеко не все жалобы и ответы на них, а описываем только самые важные детали этой истории.

— Я написала жалобу в Минздрав, была создана комиссия. На заседании присутствовали только два ее представителя. Я попросила у них свою карточку и внимательно изучила ее, законспектировала, какие препараты мне кололи, и обнаружила, что лекарство «Триам» есть только в выписке, но в карточке не указано.

Позже по итогам заседания комиссии пришел ответ из министерства. В нем не было ни слова про «Триам», эксперты пришли к выводу, что лечение в «Промедконсалте» проводилось в соответствии с протоколами Минздрава, однако при этом комиссия пишет в ответе: медицинскому центру рекомендовано получить лицензию на оказание ревматологических услуг. Кроме того, специалисты отмечают, что при анализе медицинской карты Ирины были выявлены недостатки: неполное совпадение данных карты и амбулаторного заключения в отношении введенных в коленный сустав лекарственных средств. Еще комиссия пишет, что у Ирины был артроз на момент обращения к Титовой. Якобы доктор это видела и учитывала при выборе тактики лечения, но в медицинской документации этот диагноз зафиксирован не был. В ответе Минздрава сказано, что показания к эндопротезированию сустава в плановом режиме у Ирины имелись в 2016 году, еще до обращения в «Промедконсалт».

— Меня ответ не удовлетворил, и я написала новую жалобу. Там я напрямую спросила про препарат «Триам» и попросила дать мне конкретный ответ. Жалобу мою рассматривал комитет по здравоохранению Мингорисполкома, снова собиралась комиссия. На заседание привезли карточку, я взяла ее в руки и поняла, что это не моя карточка: она написана в два приема двумя ручками, добавлены антибиотики, которыми меня лечили, но «Триам» в этой карточке по-прежнему не фигурировал.

Вскоре пришел ответ комитета по здравоохранению Мингорисполкома, в котором также указана рекомендация получить лицензию на ревматологию, а еще фигурирует препарат под названием «Триам»:

«Лекарственное средство триамцинолон для внутрисуставного введения включено в протокол лечения артритов. < …> Препарат „Триам“ был привезен родственником Титовой из Германии для личного пользования. Вы были поставлены в известность об отсутствии данного препарата в аптечной сети Беларуси, и возражений против его использования не последовало. Стоимость данного препарата в оплату услуг не включалась».

На этот раз Ирина написала обращение на имя председателя комитета по здравоохранению.

— Я пожаловалась на плохую работу комиссии, потому что была не согласна с этими формальными ответами. Также я записалась на личный прием к председателю комитета по здравоохранению и высказала ему все накопившиеся вопросы. Он сказал, что этим делом займутся. По моему обращению была создана комиссия, собиралась коллегия Минздрава, и вскоре я получила письмо: медицинский центр лишили лицензии.

Мединский центр «Промедконсалт» действительно имел лицензию только на терапию. Это было указано и в договоре, который подписывала Ирина. В Управлении по лицензированию Минздрава отмечают, что медцентр не имеет права проводить ревматологические манипуляции, если у него нет соответствующей лицензии, однако затрудняются сказать, какая ответственность за это предусмотрена для частных медицинских центров.

— Все в индивидуальном порядке решает комиссия Минздрава, — отмечают специалисты управления.

Договор между медицинским центром «Промедконсалт» и Ириной был расторгнут в одностороннем порядке в июле 2018 года. Причина сообщается: невыполнение назначений врача по лечению. Лицензию медцентр потерял в марте 2019-го. Сейчас представители «Промедконсалта» занимаются ее восстановлением. Об этом Onliner сообщил заместитель директора медцентра Александр Титов.

— Это очень сложная процедура, — отметил он.

Ответ, который Ирина получила в Комитете по здравоохранению, удовлетворил ее не до конца. Женщина посчитала, что медицинский центр «Промедконсалт» занимался незаконным врачеванием, осуществлял незаконную предпринимательскую деятельность и подделывал документы.

Ирина снова написала обращение в Комитет по здравоохранению и задала вопрос про «Триам». Также она обратилась в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении и попросила уточнить, зарегистрировано ли на территории Беларуси лекарственное средство под названием «Триам». Там ответили: такое средство на территории Беларуси не зарегистрировано. В ответе Комитета по здравоохранению на этот раз было указано, что Ирине делали уколы «Триамгексала».

Onliner уточнил, зарегистрирован ли такой препарат на территории Беларуси, и получил ответ в Центре экспертиз и испытаний в здравоохранении: такое лекарственное средство никогда не было зарегистрировано в нашей стране. При этом есть важный нюанс: в клиническом протоколе диагностики и лечения пациентов с ревматическими заболеваниями Минздрава в качестве рекомендуемого при лечении артритов вещества указан триамцинолон. Получается, что при использовании препарата врачи «Промедконсалта» руководствовались клиническим протоколом Минздрава, однако использовали для этого не зарегистрированный в Беларуси препарат?

— Триамцинолон рекомендован клиническим протоколом Минздрава. Мы руководствуемся этим документом при лечении пациентов, — говорит Александр Титов.

Откуда «Триамгексал» вообще взялся в Беларуси? Само название фигурирует только в ответе Комитета по здравоохранению, в остальных случаях специалисты используют формулировку «Триам».

Ирина написала заявление в милицию и попросила привлечь к уголовной ответственности директора медицинского центра «Промедконсалт» Ираиду Титову. Вскоре из УВД администрации Ленинского района Минска пришел ответ: в возбуждении уголовного дела отказано. В постановлении указаны все перечисленные комиссией Минздрава нарушения в работе медицинского центра, однако при этом отмечается: «Каких-либо нарушений в деятельности медицинского центра, а также врача Титовой установлено не было». В этом же постановлении описывается, как лекарственное средство «Триам» (указанное в ответе Комитета по здравоохранению как «Триамгексал») попало в Беларусь. Его купил в Германии Александр Титов и привез матери Ираиде Титовой для личного пользования. Препарат Титовой не понадобился, и она использовала его для лечения Ирины. Зарегистрирован ли препарат на территории Беларуси, в постановлении не указывается. Законно ли он попал на территорию страны, также не сообщается.

В ответ Ирина написала жалобу в прокуратуру Ленинского района. Там изучили материалы проверки, отменили постановление и назвали проверку неполной. Ирина пошла на следующий круг и попросила провести экспертизу ее медицинской карточки, так как была уверена в ее подмене. В мае 2019 года из УВД администрации Ленинского района пришел ответ: в возбуждении уголовного дела отказано. В постановлении указано, что препарат «Триам» вводился Ирине однократно в связи с острой болью. При этом в ответе Комитета по здравоохранению отмечалось, что установить количество уколов «Триама» невозможно, так как данные об этом отсутствуют в документации.

Еще в постановлении отмечается, что работники «Промедконсалта» не вносили изменений в карточку. Во время второй проверки Ирина заявила, что в карточку были внесены изменения, на что председателем ей был дан ответ об обратном, предъявлены стенограмма и оригинал медкарты. В этом же постановлении указано, что «Триам» в колено пациентке вводился 5 раз.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
То же постановление

Ирина настаивала на проведении судебно-медицинской экспертизы, так как утверждает, что диагноз в медцентре ей был поставлен неверно. В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что экспертиза была назначена 14 марта 2019 года. Дальше описывается веселая ситуация:

«22.05.2019 поступило сообщение о невозможности дачи заключения < …> в связи с тем, что в состав экспертной комиссии инициатором назначения экспертизы не определен клинический специалист в области ревматологии.

В БелМАПО направлен соответствующий запрос. < …> был определен соответствующий специалист — профессор Тябут. Однако она оказалась председателем комиссии Минздрава по рассмотрению жалобы Ирины, что не позволяет включить ее в экспертный состав при проведении экспертизы».

Милиционеры направили запрос в БГМУ, но там сообщили, что все сотрудники находятся в отпусках. Далее следует вывод: «Указанные выше обстоятельства в настоящее время не позволяют провести судебно-медицинскую экспертизу в отношении Ирины в полном объеме».

В августе прокуратура Ленинского района снова отменяет постановление УВД администрации Ленинского района «ввиду неполноты проведенной проверки» и снова направляет материалы для организации дополнительной проверки.

2 сентября Ирина получила очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении отмечено, что «врач Титова оказывала Ирине терапевтические услуги, которые могут включать в себя все внутренние болезни». Также отмечается, что комиссия Минздрава не нашла нарушений в работе медцентра, а вреда здоровью Ирины нанесено не было.

В постановлении указано, что врач Титова была опрошена еще раз. Здесь можно долго наслаждаться слогом и глубинным смыслом фразы:

«Врач Титова при телефонной беседе пояснила, что разъяснить, в связи с чем медицинская карта Ирины не была ксерокопирована, а была выполнена ее стенограмма, она не может, так как она к этому отношения не имела, стенограмма карты выполнялась членами комиссионной проверки Комитета по здравоохранению.

30 августа в отношении Ирины назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, которая до настоящего времени не завершена».

Несмотря на это, сотрудники милиции приходят к выводу, что проверка завершена. В возбуждении уголовного дела отказано.

Ираида Петровна Титова в телефонном разговоре с корреспондентом Onliner называет Ирину «неоднозначным человеком».

— Да, конфликт был. Лицензии нас лишили — и, наверное, благодаря этому человеку.

От дальнейших комментариев Ираида Петровна отказывается и говорит, что готова общаться только через юристов.

Ирина намерена продолжать свой увлекательный эпистолярный роман с государственными органами. Onliner направил официальный запрос в Министерство здравоохранения и будет следить за развитием ситуации.


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