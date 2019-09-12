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ГосСМИ в новостях рекламируют бизнес сербских друзей Лукашенко

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  • 12.09.2019, 11:08
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ГосСМИ в новостях рекламируют бизнес сербских друзей Лукашенко
Кадр из программы "Наши новости" на телеканале ОНТ

ОНТ и СТВ расхваливают сербскую компанию Dana Holdings.

"Уникальная акция только до конца лета", "без процентов и поручителей", "предложение вызвало ажиотаж", "дом отличается по комфорту и архитектурным решениям", "новые стандарты строительства”. Так телеканал ОНТ в обычном выпуске новостей рассказывает о квартирах от сербской компании Dana Holdings, которая активно застраивает Минск, сообщает "Еврорадио". Из уст ведущих не звучит ни слова о том, что это реклама. А так можно было?

На явно рекламные ролики Dana Holdings в выпусках новостей на телеканалах ОНТ и СТВ указал политический аналитик Андрей Елисеев:

- Телеканалы в выпусках общенациональных вечерних новостей продемонстрировали слащавые, чистейшей воды рекламные материалы 5-минутной длительности (!) в пользу одной конкретной частной девелоперской компании (Dana Holdings), при этом сюжеты не имели ни малейшей общественной ценности. И ни на каком этапе ни телеведущие, ни репортеры не сделали замечание про рекламный тип материала, это никак не было обозначено.

Сколько стоит 10 минут рекламы на СТВ и ОНТ в прайм-тайм, сколько было заплачено компанией Dana Holdings за эти материалы, и почему нигде не указан рекламный тип материала? Что на это скажет Министерство антимонопольного регулирования? И вообще, почему в новостных выпусках общенациональных телеканалов допускается дикая реклама частной компании? Эта услуга доступна всем?

Вот пример такого сюжета о Dana Holdings, который вышел в эфир 20 августа:

Реклама или нет?

Только на ютуб-канале ОНТ можно найти десятки шаблонных роликов о "счастливых новоселах", "суперсовременных жилых комплексах" и "уникальной рассрочке на квартиры", которую предлагает компания сербских олигархов Каричей:

В маркетинговой службе телеканала ОНТ не скрывают, что сюжеты Dana Holdings во время выпуска новостей — реклама. Однако, по словам сотрудницы отдела, законодательство не требует это как-то обозначать:

"Не требований, чтобы коммерческие материалы на канале ОНТ были с пометкой "Коммерческие материалы". Если почитать "Закон о СМИ", то в отношении телевидения там есть особые условия. К сожалению, наши зрители не все владеют этой информацией, но они не обязаны читать законы досконально. Но буквы закона мы придерживаемся".

Разве можно рекламироваться в новостях?

Министерство антимонопольного регулирования и торговли принимает сторону белорусских телеканалов и компании, которая на них рекламируется. В ответе за подписью министра Владимира Колтовича сообщается, что "размещение (распространение) рекламы в передачах новостей законом не запрещается".

Также там перечислено, какие материалы обязательно должны быть помечены как рекламные. Это касается "рекламы лекарственных средств, методов оказания медицинской помощи, работ и (или) услуг, составляющих медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения, медицинской техники и биологически активных добавок к пище". Строительных услуг в перечне нет — значит, и пометка о рекламном характере материала не обязательна

По мнению министерства, "размещение (распространение) рекламного сюжета в передаче новостей на основании договора между рекламодателем и рекламораспространителем не является скрытой рекламой". Значит, все хорошо!

Доступна ли подобная реклама другим бизнесам?

В маркетинговом отделе ОНТ говорят, что никаких особых условий для Dana Holdings нет. Просто у сербского застройщика есть деньги, чтобы оплатить подобные услуги:

"Нет монополии на размещение кого-нибудь. Могут все компании, которые имеют возможность финансово за себя отвечать. Правда, надо пройти редактуру шеф-редактора программы новостей, потому что все темы согласовываются и не вс сможет выйти в программе "Наши новости". Если кто-то захочет рассказать про, например, зубную пасту, то мы как республиканский канал рассказывать о ней не будем. Но если речь касается застройщиков, то жилищная тема во все времена волнует наших граждан".

Сколько стоит ролик продолжительностью от 4 до 6 минут в выпуске программы "Наши новости" на тему, которая волнует граждан, сотрудница ОНТ не сообщила.

***

Компания Dana Holdings принадлежит сербским бизнесменам братьям Каричам. Драгомир Карич является почетным консулом Беларуси в Белграде. Бизнесмены лично знакомы с Александром Лукашенко. В 2009 году глава Беларуси по приглашению братьев Каричей побывал на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник.

В 2015 году Александр Лукашенко лично заложил капсулу в фундамент комплекса "Минск-Мир" на месте старого столичного аэропорта, право застраивать который сербы получили в наследство от компании "Итера" экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и его жены Елены Батуриной. Кроме "Минск-Мира", Dana Holdings известна монструозных зданием на Октябрьской площади, на месте музея Великой Отечественной войны, и несколькими жилыми комплексами.


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