В Гомеле уволили учительницу, угрожавшую убить ученика партой 5 13.09.2019, 20:50

Факты, изложенные в ролике, в школе подтвердились.

Портал «Сильные новости» опубликовал видео, которое ему предоставили родители учеников 4 класса гомельской СШ № 15.

На записи хорошо видно и слышно, как немолодая женщина занесла над головой ученика парту. При этом она громко кричит: «Тресну, а потом посмотрим! Я пойду в тюрьму, а тебе п***ц будет!»

Как сообщает «Радыё Свабода», 13 сентября в школе прошло родительское собрание, на котором администрация подтвердила: изложенные в видео факты оказались правдой.

Попавшая в скандал учительница уволена. Она проработала педагогом 35 лет, в данный момент преподавала во 2-м классе, в ч-м, где и произошел конфликт, подменяла коллегу. По словам родителей, учительница имела положительную репутацию.