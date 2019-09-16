«Физрук в школе должен выполнять работу не хуже, чем хороший фитнес-тренер» 16.09.2019, 14:15

Почему уроки физкультуры в Беларуси не такие, какие должны быть.

Критика школьной программы, обсуждения профессионализма учителей, вопросы к качеству образования — все это уже было, причем не раз. Только вот обычно речь идет о «важных» с точки зрения общества предметах — математике, английском, физике (подставьте нужное), пишет tut.by.

Константин Прудников, тренер с 8-летним стажем, уверен: есть что исправить и в уроках физкультуры. И почему-то об этом никто не говорит, хотя изменить ситуацию нетрудно.

— Мы закладываем основы физического развития с детства. Если ты до 20 лет не сформировался физически, то потом это наверстать будет гораздо сложнее. Это как с английским — тем, кто не учил его с детства, потом заговорить труднее. А фитнес-индустрия зарабатывает огромные деньги из-за того, что нам в детстве ничего не рассказывали о нашей физической культуре.

В школе тебе говорят: «Надо бежать — беги». Есть нормативы, которые надо сдать, и все — так выглядит ситуация для ученика. Физруки-то понимают, для чего конкретный норматив: условно, если хорошо бегаешь кросс, то хорошо подготовлена твоя сердечно-сосудистая система и вероятность умереть, например, от инфаркта снижается (а таких около 50% смертей в Беларуси). Но до учеников же это не доносится.

Система оценивания тоже должна работать не так, как сейчас. Нужно оценивать не то, что ученик может или не может, а в первую очередь то, насколько ты спрогрессировал в течение года. Допустим, ты пришел 1 сентября и можешь подтянуться один раз. Окей, это твоя точка отсчета. Это не плохо и не хорошо. Надо ставить разумные цели — например, к концу года ты должен подтянуться уже 10 раз. Достичь этого вполне реально. И оценивать нужно не твои изначальные данные, а стремление к желаемому результату. Чья, как не физрука, задача привести тебя к финальной цели и раскрыть потенциал? За этим дети и должны в идеале приходить в школу.

Физрук, который работает с детьми, должен выполнять свою работу не хуже, а то и лучше, чем хороший тренер в фитнес-зале. Они же, по сути, делают одно и то же. А пока у нас получается ситуация, что ты как бы приходишь совершенствоваться, но тебе оценкой и системой говорят: «Не можешь подтянуться 10 раз — фу, лох». Мы же все опосредованно платим этому физруку зарплату через налоги и НДС. Так почему он должен делать работу плохо? Конечно, это глобальный вопрос о том, как устроена госслужба.

Если ты хочешь зарабатывать, то и в Беларуси можешь получать свои «папиццот», а то и тысячу долларов. В том числе и учитель физкультуры. Преподавание занимает, допустим, первую половину дня, вторая — свободна. В моем зале работает учитель физкультуры из Фаниполя: он учит детей, открыл свой кроссфит-зал и еще приезжает ко мне три раза в неделю. И он классный тренер с классным подходом. Но система бюджетников работает так, что большинство не готово делать что-то сверх, ведь это никак не отражается на зарплате — она будет и так.

Мне скажут: «Так иди в школу сам!» Если бы в комментариях появился какой-нибудь директор школы и он был бы готов взять меня в подмастерья к учителю физкультуры, чтобы уроки вел я, то готов вписаться. Но меня вряд ли возьмут: у меня нет педагогического образования, я недоученный маркетолог. Но мне кажется, я бы со всей ответственностью подошел к этому делу. За год я бы мог сделать с детьми многое — это был бы совершенно другой уровень. Ведь для того, чтобы быть здоровым, даже не нужны никакой дорогой инвентарь и тренажеры — детям достаточно простых резинок.

На днях видел программу по физкультуре для 5-х классов. Во-первых, написанное — вода водой. Во-вторых, я считаю, что знания о физической культуре должны включать в себя и знания о питании. Там этого нет вообще, хотя это неотделимые вещи: мы — то, что мы едим. От еды зависит, как мы себя чувствуем и как выглядим. Культуру питания в массы у нас несут только фитнес-тренеры через своих клиентов и инстаграм. Ко мне в зал приходят люди, которые никак не связывают пельмени с майонезом со своими лишними килограммами. Почему? Как так можно?

Еще пример: мало кто из девочек осознает связь между состоянием кожи и тем, что она съела пироженку. Это же особенно актуально для подростков! Отсюда потом психологические проблемы, которые дальше влияют на жизнь.

Отчасти такое отношение к себе можно объяснить нашей системой здравоохранения. В той же Европе или США болеть невыгодно. У тебя должна быть страховка, она дорогая, больничные никто не раздает. Поэтому на Западе много людей занимаются спортом — они понимают, что болезни ударят по их кошельку. Конечно, и наши люди начинают приходить к спорту, но не с детства, а уже с 25 или даже с 30 лет. Короче, с того возраста, когда у тебя уже начинается похмелье и ты не можешь, как в 18, пить всю ночь, без сна пойти на пары, отколбасить и пойти тусоваться дальше.

Важность физкультуры можно объяснить и через этот, экономический, аспект. Сейчас ведь изучать математику популярно, потому что мы четко понимаем: хорошо знаю математику — пойду в БГУИР — потом в айти работать — буду получать 4 тысячи долларов — и у меня все будет в шоколаде. Нравится! Так же и с физкультурой: игнорируешь тело — больше болеешь — не можешь работать — не получаешь зарплату. Или еще вариант: бегаю кросс — хорошее здоровье — нравишься девочкам — красивая жена и красивые дети.

Конечно, это нужно объяснять подробнее и, возможно, иначе, но объяснять точно стоит. Тем более спорт отлично снимает стресс. Любая физическая активность — это медитация.