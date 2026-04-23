Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит Киеву

Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит Киеву2
- 23.04.2026, 20:06
Председатель Европейского совета Антонио Кошта заявил о разблокировке кредита на €90 миллиардов для Украины и о принятии 20-го пакета санкций против России.
«Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям», — написал он в X.
«Сегодня Совет принял последний ключевой законодательный акт, определяющий условия кредита ЕС Украине в размере €90 млрд, согласованного Европейским советом в декабре 2025 года. Этот шаг позволит Комиссии начать выплаты как можно скорее, во втором квартале 2026 года», — говорится на сайте Совета.
Совет отмечает, что выделенный кредит поможет Киеву закрыть самые неотложные бюджетные потребности страны и потребности в оборонно-промышленном потенциале в 2026-2027 годах. Финансирование будет связано со строгими условиями со стороны Украины, такими как соблюдение верховенства права, включая борьбу с коррупцией.
«Выплаты кредита начнутся в кратчайшие сроки, оказывая жизненно важную поддержку наиболее насущным бюджетным потребностям Украины. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил министр финансов Республики Кипр Макис Керавнос.