Украина запускает новый уровень «малой» ПВО для сбивания вражеских целей за тысячи километров

Украина запускает новый уровень «малой» ПВО для сбивания вражеских целей за тысячи километров1
- 23.04.2026, 21:22
- 2,926
Министр обороны Украины раскрыл детали технологического прорыва.
Украина начала системное масштабирование технологии удаленного управления дронами-перехватчиками, что позволяет сбивать вражеские цели на расстоянии сотен и тысяч километров от оператора.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.
По словам министра, Украина стала первым государством в мире, которое системно масштабирует удаленное управление средствами перехвата.
Ключевой особенностью технологии является то, что пилот больше не привязан к конкретной позиции на фронте. Управление дроном осуществляется из защищенной среды в тыловых городах (Киеве, Львове) или даже из-за рубежа.
Федоров отметил, что такое решение не только повышает эффективность ПВО, но и критически снижает риски для жизни украинских операторов.
«Это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны. Мы можем масштабировать способности без привязки к линии соприкосновения», - подчеркнул министр обороны.
На сегодня более 10 украинских производителей уже интегрировали решения для удаленного управления в свои системы. Развитие технологии стало возможным благодаря инициативе кластера Brave1, которая стартовала год назад.
Минобороны ставит цель достичь показателей в 100% детекции и не менее 95% обезвреживания вражеских целей в рамках развития "малой" ПВО.
«По заданию президента продолжаем развивать инновации для защиты украинского неба. Сегодня имеем подтвержденный результат - сбитие целей на дистанциях в сотни и тысячи километров», - отметил глава ведомства.