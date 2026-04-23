Украина запускает новый уровень «малой» ПВО для сбивания вражеских целей за тысячи километров 1 23.04.2026, 21:22

Министр обороны Украины раскрыл детали технологического прорыва.

Украина начала системное масштабирование технологии удаленного управления дронами-перехватчиками, что позволяет сбивать вражеские цели на расстоянии сотен и тысяч километров от оператора.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.

По словам министра, Украина стала первым государством в мире, которое системно масштабирует удаленное управление средствами перехвата.

Ключевой особенностью технологии является то, что пилот больше не привязан к конкретной позиции на фронте. Управление дроном осуществляется из защищенной среды в тыловых городах (Киеве, Львове) или даже из-за рубежа.

Федоров отметил, что такое решение не только повышает эффективность ПВО, но и критически снижает риски для жизни украинских операторов.

«Это пример внедрения оборонных инноваций и формирования нового стандарта противовоздушной обороны. Мы можем масштабировать способности без привязки к линии соприкосновения», - подчеркнул министр обороны.

На сегодня более 10 украинских производителей уже интегрировали решения для удаленного управления в свои системы. Развитие технологии стало возможным благодаря инициативе кластера Brave1, которая стартовала год назад.

Минобороны ставит цель достичь показателей в 100% детекции и не менее 95% обезвреживания вражеских целей в рамках развития "малой" ПВО.

«По заданию президента продолжаем развивать инновации для защиты украинского неба. Сегодня имеем подтвержденный результат - сбитие целей на дистанциях в сотни и тысячи километров», - отметил глава ведомства.

