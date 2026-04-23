закрыть
23 апреля 2026, четверг, 23:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ЦИК Болгарии подвел официальные итоги досрочных выборов в парламент

  • 23.04.2026, 21:19
  • 1,502
Победу одержала «Прогрессивная Болгария».

В Болгарии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела официальные итоги досрочных выборов в парламент 52-го созыва.

В него вошли представители пяти политических объединений. Победителем стала коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым, за которую проголосовали 1 444 924 человека (более 44% избирателей).

Как уточнила председатель ЦИК Камелия Нейкова в ходе заседания, в новом парламенте объединение будет представлять 131 депутат.

Решение ЦИК было принято единогласно.

При этом поименный состав нового парламента республики объявят в субботу, 25 апреля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

