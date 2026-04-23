ЦИК Болгарии подвел официальные итоги досрочных выборов в парламент 23.04.2026, 21:19

Победу одержала «Прогрессивная Болгария».

В Болгарии Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подвела официальные итоги досрочных выборов в парламент 52-го созыва.

В него вошли представители пяти политических объединений. Победителем стала коалиция «Прогрессивная Болгария» во главе с экс-президентом Руменом Радевым, за которую проголосовали 1 444 924 человека (более 44% избирателей).

Как уточнила председатель ЦИК Камелия Нейкова в ходе заседания, в новом парламенте объединение будет представлять 131 депутат.

Решение ЦИК было принято единогласно.

При этом поименный состав нового парламента республики объявят в субботу, 25 апреля.

