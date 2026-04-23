Гомельчанин напал на священника возле церкви

Гомельчанин напал на священника возле церкви1
- 23.04.2026, 20:38
Схватил за бороду и начал бить.
Из-за психического расстройства гомельчанин верил, что его преследуют демоны. Он отправился в церковь, но что-то пошло не по плану. Подробности «Белке» рассказали в городской прокуратуре.
Тем утром верующие занимались хозяйством прихода. И вдруг услышали, как какой-то мужчина нецензурно выражается на территории храма.
Священник попросил его прекратить, но в ответ посетитель схватил настоятеля за бороду и начал бить. На помощь батюшке пришел помощник по хозяйству — ему тоже досталось.
После расправы гомельчанин убежал, но вскоре к нему постучалась милиция.
Оказалось, мужчина давно страдает психическим расстройством. Он поджег машину жены, так как думал, что там сидят демоны. Регулярно выбрасывал из дома вещи — считал, что освобождает жилье от нечистой силы.
Вот и в тот день с утра со словами «Демоны везде!» он вынес на улицу вытяжку и телевизор, всю одежду черного цвета. А потом отправился в церковь. Зачем напал на людей у храма, внятно объяснить не смог.
«Обвиняемого поместили в психиатрическую лечебницу, где его расстройство подтвердилось. Тем не менее его будут судить за особо злостное хулиганство. Получит ли мужчина наказание — решит суд», — рассказала старшая помощница прокурора города Гомеля Елена Емельянович.