Гомельчанин напал на священника возле церкви 1 23.04.2026, 20:38

2,884

Иллюстрационное фото

Схватил за бороду и начал бить.

Из-за психического расстройства гомельчанин верил, что его преследуют демоны. Он отправился в церковь, но что-то пошло не по плану. Подробности «Белке» рассказали в городской прокуратуре.

Тем утром верующие занимались хозяйством прихода. И вдруг услышали, как какой-то мужчина нецензурно выражается на территории храма.

Священник попросил его прекратить, но в ответ посетитель схватил настоятеля за бороду и начал бить. На помощь батюшке пришел помощник по хозяйству — ему тоже досталось.

После расправы гомельчанин убежал, но вскоре к нему постучалась милиция.

Оказалось, мужчина давно страдает психическим расстройством. Он поджег машину жены, так как думал, что там сидят демоны. Регулярно выбрасывал из дома вещи — считал, что освобождает жилье от нечистой силы.

Вот и в тот день с утра со словами «Демоны везде!» он вынес на улицу вытяжку и телевизор, всю одежду черного цвета. А потом отправился в церковь. Зачем напал на людей у храма, внятно объяснить не смог.

«Обвиняемого поместили в психиатрическую лечебницу, где его расстройство подтвердилось. Тем не менее его будут судить за особо злостное хулиганство. Получит ли мужчина наказание — решит суд», — рассказала старшая помощница прокурора города Гомеля Елена Емельянович.

