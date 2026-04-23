Литва построит полигон между Беларусью и Калининградом 2 23.04.2026, 20:22

Сувалкский коридор считается особо уязвимым районом НАТО.

Литовский сейм одобрил строительство нового военного полигона в Сувалкском коридоре - участке на границе Литвы с Польшей, который простирается от Калининградской области до границы Беларуси и считается особенно уязвимой территорией НАТО. В четверг, 23 апреля, парламентарии поддержали соответствующий законопроект министерства обороны.

В соответствии с документом, полигон будет построен на участке площадью более 14 тысяч гектаров в городе Капчяместис и обойдется Вильнюсу в 100 млн евро. С 2028 года там будут проводить учения с участием до 4000 военнослужащих. По данным Минобороны Литвы, на полигоне будут работать и служить около 100 гражданских сотрудников и военных.

По словам министра обороны Робертаса Каунаса, расширение учебной инфраструктуры вооруженных сил необходимо для повышения оперативной боеготовности и безопасности на восточном фланге НАТО.

О планах построить в Капчяместисе военный полигон для личного состава численностью примерно в одну бригаду литовский Госсовет по обороне объявил в конце декабря 2025 года. Советник президента страны Дейвидас Матулёнис подчеркнул, что Литва, Польша и НАТО в целом будут уделять защите Сувалкского коридора особое внимание.

Протяженность Сувалкского коридора составляет менее 100 км, однако он имеет важное стратегическое значение, так как соединяет Литву с основной территорией Евросоюза. В Евросоюзе и НАТО опасаются, что Россия может попытаться захватить Сувалкский коридор, тем самым отрезав государства Балтии от остальной части Североатлантического альянса.

Между тем решение о создании полигона в Капчяместисе натолкнулось на недовольство местных жителей, которые провели несколько акций протеста. В январе 2026 года министр обороны Литвы Робертас Каунас, представители министерства окружающей среды и другие чиновники провели с ними встречу для поиска компромисса.

