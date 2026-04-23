«Лица ваши срисованы» 2 23.04.2026, 20:45

Украинские спецслужбы присоединились к закрытой конференции кубанского университета, где вербовали на войну студентов.

Украинские спецслужбы сумели подключиться к закрытой конференции Кубанского государственного аграрного университета, на которой руководство вуза и приглашенный военный агитировали студентов подписывать контракты с Минобороны для участия в войне против Украины. В ходе вербовочного мероприятия модераторы дали слово человеку, которого они считали участником «СВО». Однако на связи оказался украинский военнослужащий. «Я на самом деле военный, только не русский, а украинский. И хочу вам сказать: не дай бог вы пойдете сюда, мне придется вас убить, каждого, кто подпишет данный контракт. Лица ваши все срисованы, так же, как и ректора, так же, как и тех, кто представлял только что это все вам, военного, который только что рассказывал про это», — обратился он к молодым людям (видео беседы публикует канал «Инсайдер UA»).

Боец ВСУ также напомнил студентам, что российская армия не может сдвинуть линию фронта уже четыре года, неся при этом огромные потери. «Кладбище размером с две страны. И каждого, кто придет на украинскую землю, мы убьем», — пояснил военный. Перед этим он также рассказал учащимся историю о двух российских операторах БПЛА с позывными «Гудвин» и «Эрнест» — профессионалах, которые пожаловались на вымогательства со стороны командиров, после чего их отправили в «мясной штурм», где оба погибли.

Как ранее сообщили осведомлённые источники Faridaily, глава Миннауки Валерий Фальков в начале года поставил перед руководителями высших учебных заведений задачу завербовать не менее 2% обучающихся для отправки на войну в Украину в составе войск беспилотных систем (ВБС). По подсчётам «Вёрстки», по меньшей мере 91 российский вуз (включая МГУ, СПбГУ, МИРЭА), а также 112 учреждений среднего профессионального образования сейчас ведут вербовку студентов в ВБС, созданные в 2025 году. Если кампания окажется успешной, контракты с Минобороны могут заключить до 44 тыс. студентов вузов, а с учётом учащихся техникумов — до 76 тыс. человек. Согласно данным «Важных историй», Минобороны до конца 2026 года планирует набрать в войска беспилотных систем 78,8 тыс. человек, причём значительная часть должна прийти именно из вузов и колледжей.

Студенты Воронежского государственного лесотехнического университета имени Морозова ранее сообщили, что в вузе перестали выдавать направления на пересдачу, предлагая вместо этого только один выход — контракт с Минобороны. В политехническом колледже Анжеро-Судженска (Кемеровская область) студентов начали заставлять подписывать контракты с МО для «обучения» управлению БПЛА, угрожая в случае отказа отправкой на фронт в качестве «пушечного мяса». Тем не менее, несмотря на все усилия властей, z-пропагандист Александр Васьковский в начале апреля жаловался на провал кампании по вербовки студентов в беспилотные войска, подчеркивая, что из-за этого началась вербовка рабочих и служащих.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com