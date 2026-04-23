Основатель Telegram Дуров записал песню про блокировки в сети
- 23.04.2026, 20:54
- 1,650
Трек написан на базе ИИ.
Павел Дуров не перестает удивлять фанатов не только своей фигурой и скандалами, но и предприимчивостью. На этот раз создатель Telegram записал свой первый хит – точнее, песню про блокировки в сети.
Композиция, выпущенная под творческим псевдонимом Дурикович, создана с помощью нейросетей и опубликована в Telegram-канале Дурова. Ищите под названием «Свой, живой интернет».
Кстати, там Дуров заявил, что не планирует останавливаться в музицировании и анонсировал будущие хиты, которые будут публиковаться в том же канале.
Припев дебютной песни в сети уже шутливо называют «шедевром». А звучит он так:
«Мы пройдем через каждый запрет. Мы найдем, мы найдем свой живой интернет. Мальчик знает, и я знаю, бабка знает путь. Нас не выключить навечно, нас уже не повернуть».
После Дуров признался, что в 1990-е увлекался созданием треков во FruityLoops и других программах, а теперь вернулся к своему давнему хобби на базе ИИ.