Стало известно о неутешительном состоянии Хаменеи 2 23.04.2026, 21:08

5,812

Моджтаба Хаменеи

Верховному лидеру Ирана может понадобиться протез.

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи перенес три операции на ноге и ему может понадобиться протез, однако он сохраняет «активность и ясность ума». Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в Иране.

По их информации, «несмотря на тяжелые ранения, господин Хаменеи сохраняет ясность ума и активность».

«Ему трижды делали операцию на одной ноге, и он ожидает протезирования. Он перенес операцию на одной руке, и она постепенно восстанавливает свои функции. По словам чиновников, его лицо и губы сильно обожжены, что затрудняет речь, и в конечном итоге ему потребуется пластическая хирургия», — пишет NYT.

12 марта газета The Sun со ссылкой на источник в Тегеране сообщила, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара и в данный момент находится в коме. По информации издания, верховный лидер Ирана лишился одной или обеих ног. У него также повреждена печень или желудок, говорилось в публикации.

Позже президент США заявил, что новый верховный лидер Ирана, вероятно, жив, но он серьезно ранен и находится в плохом состоянии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com