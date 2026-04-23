Мейвезер вслед за Усиком выйдет на ринг против кикбоксера 23.04.2026, 19:56

1,424

Флойд Мейвезер

Поединок получил название «Бой легенд».

Бывший чемпион мира по боксу в нескольких весовых категориях американец Флойд Мейвезер проведет выставочный бой с греческим кикбоксером Майком Замбидисом, сообщает Ring Magazine в соцсети Х.

Поединок пройдет 27 июня на территории Олимпийского комплекса ОAKA в Афинах (Греция) и получил название «Бой легенд».

В феврале сообщалось, что Мейвейзер проведет реванш с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который запланирован на 19 сентября в Лас‑Вегасе. Первый бой между ними состоялся в мае 2015 года и стал самым прибыльным поединком в истории бокса, побив рекорды по платным трансляциям и кассовым сборам. Тогда американец одержал победу единогласным решением судей, завоевав титулы WBA, WBC и WBO в полусреднем весе.

45-летний Замбидис — 18-кратный чемпион мира по кикбоксингу, завершивший выступления в этом виде спорта в 2015 году. К концу карьеры, на его счету из 180 поединков было 158 побед, 87 из которых закончились нокаутами.

49-летний Мейвезер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором. Всего он одержал 50 побед в 50 боях на ринге. После завершения карьеры американец продолжает регулярно проводить выставочные поединки. Сообщалось, что в 2026-м должен пройти его бой против Майка Тайсона.

Анонс поединка с кикбоксером состоялся вслед за аналогичным объявлением о бое украинского супертяжеловеса Александра Усика. Как стало известно 27 февраля, обладатель титулов WBA, WBC и IBF встретится 23 мая у подножия пирамид Гизы в Египте с нидерландским кикбоксером Рико Верхувеном. На кону будет стоять звание чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com