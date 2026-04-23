«В России наступит коллапс» 3 23.04.2026, 19:49

Одно решение Путина повергнет страну в хаос.

Российская Федерация финансирует войну против Украины из своей гражданской экономики, поэтому тотальная мобилизация там маловероятна. В то же время то, что так называемым Рунетом сейчас занимается вторая служба ФСБ, фактически охрана режима Владимира Путина, является показательным.

На это обратил внимание Иван Ступак, экс-сотрудник Службы безопасности Украины. В интервью OBOZ.UA он прокомментировал недавнее предположение президента Владимира Зеленского о том, что ограничение соцсетей в РФ связано с возможной подготовкой усиленной мобилизации и недовольством россиян из-за этой ситуации.

Обязанности по блокированию интернета взяла на себя российская «жандармерия»

Ступак признал, что если бы он услышал о связи ограничения соцсетей в России со страхом бунтов еще на позапрошлой неделе, то не согласился бы с этим. Потому что постепенная блокировка происходила и до этого – под лозунгом «нам не нужен интернет, потому что украинцы вербуют наших россиян, вот генерала Алексеева чуть не убили».

Но сейчас появилась дополнительная информация, и выводы с учетом этого могут быть другими.

«Кто из российской ФСБ теперь занимается Рунетом, кому поручили его курировать? Если раньше этим занимались контрразведчики, задачей которых было выявлять предателей в интернете, то сейчас, как говорят российские обозреватели, эту работу поручили второй службе ФСБ. Первая служба – это контрразведка, а вторая служба – это структура, которая во времена Российской империи называлась «жандармерией» или «охранкой».

Во времена Советского Союза это было так называемое пятое управление, которое занималось церковниками, интеллигенцией, несогласными, Сахаровым и так далее. Именно это управление называют палачами. Именно они травили Навального, травили Кара-Мурзу», – рассказал Ступак.

Вторая служба ФСБ, как выразился он, это «просто палачи» и «охрана режима Путина».

Если именно этой структуре поручили заниматься интернетом, то возникает предположение: возможно, Кремль действительно опасается «взрыва» внутри страны. Сложно сказать, где и как именно это может произойти, потому что очевидных предпосылок нет.

«Но то, что поручили этому ведомству, достаточно знаково», – заметил бывший сотрудник СБУ.

«Кстати, на митинги в России ходят люди из центра «Э» – «противодействия экстремизму». Это милицейская полиция. Они постоянно снимают, кто приходит, а позже выясняют их фамилии. И это управление сейчас занимается управлением всего Рунета. Поэтому, возможно, власть действительно опасается, что может что-то «взорваться», – добавил Ступак.

В то же время он пока не видит предпосылок для тотальной мобилизации.

«Об этом речь не идет. Российские экономисты бьют тревогу, говорят, будет тотальная мобилизация – будет коллапс России, прежде всего из-за того, что людей заберут из экономики, не будет за счет кого выплачивать средства российским военным. Ведь гражданская экономика – это драйвер России. Если ее не будет, если останется только военная составляющая, за счет чего финансироваться?» – задал Ступак риторический вопрос.

Он добавил, что россияне тем временем на 550% увеличили денежные выплаты за подписание контрактов. По уровню денежного обеспечения Магадан на первом месте – там контрактники разово получают почти 48 тысяч долларов США.

«Второе место – Ленинградская область, около 47 тысяч. В Москве, для сравнения, – 36 тысяч, почти на 10 тысяч долларов меньше, чем в Ленинградской области», – сообщил Ступак.

