закрыть
23 апреля 2026, четверг, 23:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора

4
  23.04.2026, 20:18
  • 2,524
В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора

Базовое повышение ставок составило 7%.

Правительство Беларуси пересмотрело ставки утилизационного сбора на автомобили, спецтехнику и прицепы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Утилизационный сбор взимается при производстве техники в стране, а также при ее ввозе на территорию Беларуси. Новые правила затрагивают как физических лиц, так и компании. В правительстве объяснили решение необходимостью защиты внутреннего рынка, а также рынка Союзного государства.

Базовое повышение ставок составило 7%. Для граждан изменения названы «минимальными». За легковой автомобиль не старше трех лет теперь нужно будет заплатить 624,92 рубля вместо прежних 544,5 рубля. Для машин старше трех лет сумма увеличивается с 1089 до 1282,02 рубля. «По отдельным позициям в рамках защиты внутреннего рынка ставки утилизационного сбора увеличены кратно», — говорится в сообщении.

Также документ меняет перечень объектов, на которые распространяется сбор. В частности, к ним отнесены шасси. Кроме того, отдельные категории транспортных средств, самоходных машин и прицепов приведены в соответствие с классификацией, действующей в России.

Еще одно изменение касается иностранных граждан. Для них увеличен минимальный срок владения транспортным средством, который учитывается при применении отдельных условий ввоза.

Одновременно власти объединили в одном документе ранее действовавшие нормы, касавшиеся утилизации автомобилей и самоходной техники. Речь идет о постановлениях правительства от 2019 и 2022 годов, которые теперь утратят силу.

Для белорусских производителей предусмотрена отдельная льгота. Отечественные автозаводы смогут не платить утилизационный сбор, если возьмут на себя обязательства по последующей утилизации выпущенной техники.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

