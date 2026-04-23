В Беларуси выросли ставки утилизационного сбора 4 23.04.2026, 20:18

Правительство Беларуси пересмотрело ставки утилизационного сбора на автомобили, спецтехнику и прицепы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин.

Утилизационный сбор взимается при производстве техники в стране, а также при ее ввозе на территорию Беларуси. Новые правила затрагивают как физических лиц, так и компании. В правительстве объяснили решение необходимостью защиты внутреннего рынка, а также рынка Союзного государства.

Базовое повышение ставок составило 7%. Для граждан изменения названы «минимальными». За легковой автомобиль не старше трех лет теперь нужно будет заплатить 624,92 рубля вместо прежних 544,5 рубля. Для машин старше трех лет сумма увеличивается с 1089 до 1282,02 рубля. «По отдельным позициям в рамках защиты внутреннего рынка ставки утилизационного сбора увеличены кратно», — говорится в сообщении.

Также документ меняет перечень объектов, на которые распространяется сбор. В частности, к ним отнесены шасси. Кроме того, отдельные категории транспортных средств, самоходных машин и прицепов приведены в соответствие с классификацией, действующей в России.

Еще одно изменение касается иностранных граждан. Для них увеличен минимальный срок владения транспортным средством, который учитывается при применении отдельных условий ввоза.

Одновременно власти объединили в одном документе ранее действовавшие нормы, касавшиеся утилизации автомобилей и самоходной техники. Речь идет о постановлениях правительства от 2019 и 2022 годов, которые теперь утратят силу.

Для белорусских производителей предусмотрена отдельная льгота. Отечественные автозаводы смогут не платить утилизационный сбор, если возьмут на себя обязательства по последующей утилизации выпущенной техники.

