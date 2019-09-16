Названы основные правила осеннего питания 16.09.2019, 17:43

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Несколько простых рекомендаций медиков.

Осень – достаточно непростое время для того, чтобы оставаться здоровым, бодрым и полным сил, пишет сайт thehappy.news.

Зачастую именно в эту пору года на людей могут обрушиться вялость, апатия, депрессия, простудные и вирусные заболевания.

Чтобы избежать негативных последствий осени медики составили список простых правил:

1. Старайтесь не налегать на очень калорийную и жирную пищу, такой подход губителен для здоровья. Старайтесь обратить внимание на полезные сезонные овощи и фрукты, чтобы насытить свой организм питательными веществами и и витаминами.

2. В теплое время (например, днем) стоит выходить на улицу и прогуливаться. Пешие прогулки поднимут настроение и позволят вам оставаться в тонусе и хорошей физической форме.

3. Именно осенью стоит порадовать себя шоколадкой: она станет лучшим помощником при первых признаках депрессии. Помните – выбирать стоит только горький шоколад.

4. Чтобы улучшить свое состояние и не поправиться, разделите свой дневной рацион на 6 приемов пищи и избегайте поздних ужинов.

5. Очень хорошо, если вы будете есть овощи и фрукты. Врачи особенно выделяют тыкву, хурму, апельсины, лимоны, морковку. Также стоит включить в ежедневный рацион натуральный йогурт и творог.

Затем медики назвали самые лучшие продукты питания для осеннего стола:

1. Арбузы. Сентябрь, пожалуй, является последним месяцем, когда можно побаловать себя этой невероятно полезной бахчевой культурой. Арбуз прекрасно прочищает организм, помогая почкам, выводит токсины и шлаки, восполняет нехватку жидкости и наполняет организм ценными витаминами и бета-каротином.

2. Тыква. Это не только очень полезный, но и бюджетный вариант поправить свое здоровье. Тыква подходит для приготовления огромного количества блюд – стоит лишь проявить фантазию. Бонусом является тот факт, что она прекрасно усваивается.

3. Шпинат. Настоящая находка, так как является источником огромного количества питательных веществ и витаминов.

4. Кабачок. Универсальный овощ, который может стать ингредиентом большого количества блюд.

5. Яблоки. Полезные, вкусные и недорогие. Самый лучший вариант для перекуса.