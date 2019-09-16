Белорусы об «интеграции» с РФ: Статью «измена Родине» еще не отменили? 16.09.2019, 20:12

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Реакция белорусов на «союз» с РФ.

Российская газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности проекта «Программы действий Беларуси и РФ» по реализации положений договора о создании «союзного государства», парафированного 6 сентября премьер-министрами Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом.

При реализации плана к 2021 году речь идет о поглощении сильно огосударствленной экономикой России почти полностью государственной экономики Беларуси на уровне управления, отмечает издание.

Читатели Charter97.org актвино обсуждают «интеграцию» с РФ. Приводим лишь некоторые комментарии:

«Правильно, это не интеграция. Это - аншлюс «по-хорошему»...

«Вот и результат правления подонка. А всё потому, что в 1995, 1996 отдали Беларусь на растерзание этому Недоумку, который за свою скотскую «жизнь» так и не научился простым, народным истинам: «ЗА» деньги продает Совесть и Родину только ИУДА.

Понятно, что Подонок столько НАВОРОВАЛ и ОБОКРАЛ всю Беларусь, но Мы, Мы чего ЖДеМ?!?!?!»

«Да... Четверть века: одно лицо с экранов телевизоров, один «хоккеист», один «экономист», «историк», «баянист»... И всё один! Вычеркнутое время из жизни Беларуси!!! Да у нас же украли даже не доходы и зарплаты, у нас украли то, что невозможно вернуть - время и перспективы нас молодых!!!»

«1. Белорусскому бизнесу (если таковой еще остался) придет писец (рейдерские захваты станут обыденностью).

2. Начнутся массовые разборки между российской мафиозной контролирующей системой (налоговики, ОБЭП и пр.) и прикорытными фирмочками (кошельками) хитрозачеса

3. инвестиционный фон с востока резко превысит западные инвестиции, что автоматически приведет к русификации всей финансовой системы.

Как результат - полный аншлюс в ближайшей перспективе :(...»

« Ну то, что Лукашенко сливает страну ничего удивительного и нового здесь нету, он спасает свою шкуру и награбленный капитал. А вот для нас Белорусов наступает момент истины , кто мы народ или холопы которых продают как товар».

«Белорусы, просыпайтесь! Грядет беда, большая беда!»

«Не понимаю, зачем объединяться с нищей Россией, когда есть Евросоюз, с достойным уровнем жизни».

«Выгнать усатого поганой метлой, разорвать все договоры с агрессором и идти в Европу - вот единственное спасение для народа Беларуси от беспросветной нищеты и рабства которые с каждым годом всё сильнее держат народ за горло».

«1. Почему независимая и ни с кем не воюющая Беларусь должна участвовать в «контрсанкциях» кремлёвских оккупантов ?

2. Почему граждан независимой Беларуси будут контролировать какие-то ряженые типа налоговики соседней недоимперии в ходе неких «совместных рейдов» ?

3. Почему налоги, которые платят белорусы своей бюрократии, должны идти и на оплату бюрократии расейской?

Почему внешняя торговля суверенной Беларуси ставится в зависимость от страны-изгоя, отрезанной от передовых технологий санкциями?

5. И последнее. Если объединят экономики - то кому и на хрена нужна будет политическая надстройка, дублирующая московский паханат?

P.S.: Стесняюсь спросить, статью «Измена Родине» в Беларуси еще не отменили?»

«Гнать российских оккупантов с белорусской земли! Сколько бед и страданий они принесли белорусскому народу! Только Евросоюз!»