Похищение шамана, шедшего изгонять Путина: новые подробности 5 19.09.2019, 11:55

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Очевидцы рассказали о людях в масках.

В Бурятии 19 сентября был похищен якутский шаман Александр Габышев, который идет в Москву изгонять Путина из Кремля. Как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии один из его сторонников, ночью к их лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его, а после увезли его в неизвестном направлении.

Долгое время Следственный комитет и МВД региона отказывались комментировать инцидент с задержанием шамана. Лишь днем 19 сентября в полиции подтвердили задержание мужчины 1958 года рождения по поручению следователей. По информации Сибирь.Реалии, речь идет именно об Александре Габышеве. По данным ведомства, он находятся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия). Ближайшим авиарейсом его хотят доставить из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий. При этом, о каких обвинениях идет речь в МВД не раскрыли. Представителям редакции на момент публикации не удалось связаться с представителями якутского СК и полиции.

Очевидцы, говоря о задержании шамана, уточняли, что понять, кто это делает было невозможно. Никто из людей, приехавших в масках, не представлялся, не показывал удостоверения, кроме того, они были не в форме. В руках у них было оружие и фонари. Всего в операции, по оценкам сторонников Габышева, участвовало около сорока человек. Они перекрыли дорогу и якобы установили глушилки сотовой связи. Тех, кто пытался требовать объяснений и задавали вопросы, положили лицом на землю.

Znak.com, со ссылкой на одного из очевидцев, уточняет, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества". Возбуждение уголовного дела редакции Сибирь.Реалии также подтвердил журналист Борис Ветров, со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. По его данным, в отношении Габышева назначена психиатрическая экспертиза.

Якутский шаман Александр Габышев уже четыре месяца идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы. Он считает президента России порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. За почти две тысячи километров пути Габышев пообщался с сотнями водителей, видео с его проповедями набрали больше миллиона просмотров.

9 сентября в столице Бурятии началась акция протеста. Три дня люди не уходили с площади, несмотря на разгоны и задержания. Они требовали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, а также освободить задержанных ранее сторонников шамана Александра Габышева.