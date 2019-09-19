Джефф Платт о натурализации: Надо растить своих хоккеистов 19.09.2019, 19:14

Джефф Платт

Форвард сборной Беларуси высказался о политике натурализации в отечественном хоккее.

- Знаешь, что белорусские паспорта хотят дать еще двоим североамериканцам?

- Да, Паре и… Кому еще?

- Шейну Принсу.

- Могу понять руководство федерации. В ближайшей перспективе хочется иметь боеспособную команду, тем более учитывая, что Минск скоро вновь примет чемпионат мира.

Но не уверен, что это правильный путь, если заглядывать чуть дальше. Надо растить своих хоккеистов, больше внимания уделять работе с детьми. Заметь, это говорю я — человек, который сам получил белорусское гражданство.

Много размышлял на тему натурализации… Это сложный вопрос. Надо иметь более полную картину, тщательно все проанализировать.

- Если Паре или Принс обратятся к тебе за советом, что ты как уже опытный белорус им скажешь?

- Что хоккей в Беларуси пользуется большой популярностью. Выступая за сборную, ты оказываешься в центре внимания, и этого не избежать. На тебе лежит гораздо больше ответственности, чем когда просто играешь за "Динамо". Все-таки представляешь целую страну.

- Паре и Принс только приехали, а им уже предлагают паспорта. Не странно?

Меня это как раз и огорчает больше всего. В свое время я провел в "Динамо" четыре года, прежде чем получил гражданство. Считаю, заслужил такое право. Кевин Лаланд и Шарль Лингле тоже отыграли в Минске какое-то время, а уже потом возник этот вариант. Сейчас же все делается быстро. По-моему, должно быть как в армии: звездочки на погонах нужно заслужить, — сказал Платт в интервью пресс-службе Parimatch, размещенном на портале tut.by.