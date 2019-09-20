Андрей Марков: 87-летний дедушка поставил подпись и пообещал привести родственников 5 20.09.2019, 14:44

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Андрей Марков

Жителей Молодечно приглашают поставить подпись за кандидата от «Европейской Беларуси» ежедневно в магазине «3,7 вольт».

Андрей Марков, который принимает участие в «парламентской компании» по Молодечненскому городскому избирательному округу №72, рассказал пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» о том, как проходит сбор подписей:

- Мы собрали более четверти от запланированного количества подписей. Многие выражают поддержку, жмут руки и желают успеха. Недавно был интересный случай: к нам на пикет подошел дедушка 87 лет, который не только поставил подпись, но и пообещал привести родственников и друзей, рассказать о нас и нашей деятельности. Очень надеет, что застанет перемены и увидит свободную Беларусь.

Люди рассказывают о своих проблемах. Жалуются на то, что невозможно трудоустроиться, что сложно выжить на пенсию. Отдельная история — о штрафах. Когда мы собирали подписи по домам, один человек рассказал, что получил штраф в размере 20 тысяч долларов, только за то, что сделал ремонт в своей квартире. Она не приватизирована, пришли контролирующие органы и сказали: «Ага, у вас тут ремонт. Достаточно неплохой. А коль квартира не ваша, а государственная – держите штраф». В квартире проживает инвалид. Теперь ему необходимо каждый месяц выплачивать государству по 200 рублей в счет погашения «задолженности» по штрафу. Эту «задолженность» он теперь будет погашать, чуть-ли не до конца свой жизни.

Представители старшего поколения говорят молодым, что здесь, в этой стране делать нечего. Что нужно просто собирать вещи и уезжать, потому что в Беларуси уже нет будущего. В принципе, трудовая миграция в городе – это одна из важнейших проблем. Родители советуют своим детям и внукам искать счастья в других странах, в той же Польше.

- Некоторые кандидаты от «Европейской Беларуси» уже получили предупреждения от избиркомов. Как дела у вас?

- У властей к нам пока претензий нет, но они включили административный ресурс для поддержки своего «кандидата». Мы сталкиваемся с людьми, которые рассказывают, что их заставляют ставить подписи за него на рабочих местах.

Наших же сторонников, всех жителей Молодечно, приглашаю ул. Притыцкого 18, вход со стороны площади. Там, в помещении магазина «3,7 вольт», можно оставить свою подпись за кандидата от «Европейской Беларуси» каждый день с 11.00 до 17.00.