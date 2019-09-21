Минчанка об АЭС: Дай Бог, чтобы не случилось чего-то подобного Чернобылю

Минчанка об АЭС: Дай Бог, чтобы не случилось чего-то подобного Чернобылю10
- 21.09.2019, 9:09
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Люди не верят ни в лукашенковские «выборы», ни в безопасность АЭС в Островце.
Об этом говорят многие жители Минска, которые приходят на предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь».
- Несправедливые выборы. Помню слова Лукашенко в интервью Собчак: сколько надо процентов, столько и будет. О чем можно говорить?
АЭС может и нужна была, но с какими проблемами она строится — хоть бы не случилось чего плохого. Для народа не знаю, станет ли что дешевле — скорее дороже, ведь нужно окупить эту станцию. Дай Бог, чтобы не случилось чего-то подобного Чернобылю, - говорит минчанка, пришедшая подписаться за кандидата «Европейской Беларуси».