Минчанка об АЭС: Дай Бог, чтобы не случилось чего-то подобного Чернобылю 10 21.09.2019, 9:09

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Люди не верят ни в лукашенковские «выборы», ни в безопасность АЭС в Островце.

Об этом говорят многие жители Минска, которые приходят на предвыборные пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Несправедливые выборы. Помню слова Лукашенко в интервью Собчак: сколько надо процентов, столько и будет. О чем можно говорить?

АЭС может и нужна была, но с какими проблемами она строится — хоть бы не случилось чего плохого. Для народа не знаю, станет ли что дешевле — скорее дороже, ведь нужно окупить эту станцию. Дай Бог, чтобы не случилось чего-то подобного Чернобылю, - говорит минчанка, пришедшая подписаться за кандидата «Европейской Беларуси».